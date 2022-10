Martina fue eliminada de Gran Hermano y estallaron los memes

Martina Stewart Usher, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), quedó fuera del reality en la segunda gala de eliminación. Con una votación récord, la profesora de Educación Física oriunda de Tigre abandonó la casa más famosa del país a dos semanas de su ingreso.

“Lo que nos llama la atención es la diferencia, ella se fue con el 57% de los votos. Juan tuvo el 29% y Nacho tuvo 13%”, destacó Santiago del Moro cuando dio los resultados de la votación.

A pesar de los acuerdos previos, que incluyeron una nominación espontánea de Nacho Castañares Puente y un intento de complot junto a Juan Reverdito, Martina y “Los Monitos” no lograron escapar a la nominación de sus compañeros. Juan, Nacho y Martina fueron los tres nominados de la segunda semana de "Gran Hermano". (Foto: Captura /Telefe)

Con ellos también estuvo en placa Walter 'Alfa' Santiago, quien fue salvado en la noche del jueves por Maximiliano, ganador de la prueba semanal.

Gran Hermano: la repercusión en redes sociales tras la eliminación de Martina Stewart Usher

Desde que se conoció la nominación de Martina, los usuarios comenzaron una campaña en redes sociales para que la joven de Tigre se convirtiera en la nueva eliminada. Incluso, desde las primeras horas del domingo, “Martina al 9009″ se volvió tendencia.

Apenas se conoció la eliminación, la joven se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes. Los memes tras la eliminación de Martina de "Gran Hermano". (Foto: Twitter)

Martina Stewart Usher: de las denuncias en su contra en una escuela a la defensa de su mamá

Martina Stewart Usher quedó en el centro de las críticas y acusaciones desde la apertura de Gran Hermano (Telefe). La profesora de educación física primero generó revuelo por los dichos homofóbicos en la presentación del reality y luego por recibir denuncias de maltrato a nenes menores de edad.

Su mamá, Pamela, rompió el silencio y defendió a su hija de todas las críticas. La mujer negó que ella haya tenido quejas de los alumnos de su colegio y aseguró: “Quizá recibió quejas por las formas en las que levanta la voz, pero se dijeron cosas que no son ciertas. No hubo denuncias”.

Las acusaciones de maltrato infantil empezaron en las redes sociales. A partir de eso, empezaron a circular diversos comentarios en su contra sobre situaciones en las que trataba de una manera no adecuada a menores de edad. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), Pamela aprovechó para remarcar que no le gusta la exposición que tiene su hija y que la nota “medio bajón”. Martina Stewart Usher trabaja en una escuela y da clases personalizadas. Además, juega al fútbol. (Foto: Movilpress)

“Se dijeron un montón de cosas horribles, pero son mentiras. Ella es profesora en un instituto privado, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo quejas. Sí a lo mejor en las formas en las que levanta la voz”, expresó sobre los dichos que circularon.

La mamá de Martina aseguró: “A nosotros no nos llegó nada. Hablé con el colegio, pero no llegó ninguna denuncia, salen a hablar mal de ella recién ahora que está en televisión”. Pamela también dijo que “no hay ninguna exposición policial” y que solo se trata de “chismes”. Además, agregó: “El que la conoce sabe que no es así”.