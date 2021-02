MasterChef Celebrity: Quiénes son los 16 participantes que estarán en la segunda edición

Ya está todo listo para MasterChef Celebrity 2 (Telefe). Este lunes se completó la lista de 16 participantes al conocerse que Georgina Barbarossa formará parte de la camada de famosos convocados. Si bien las grabaciones ya comenzaron, aún no se sabe en qué fecha saldrá al aire y tampoco quién reemplazará a Carmen Barbieri.

Marcelo Polino contó en Flor de equipo (Telefe) que Georgina estará en el reality. La conductora, que estuvo de invitada en el programa que conduce Florencia Peña, se mostró contenta con el desafío: “Estoy feliz pero es mucho estrés”, explicó. Barbarossa estará en el certamen junto a Flavia Palmiero, Juanse, el exlíder de Los Ratones Paranoicos, Gastón Dalmau, la influencer Dani “La Chepi”, Andrea Rincón, el cantante Cae, Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, Daniel Aráoz, la periodista Maria O'Donnell, el exfutbolista Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, el exbasquetbolista Hernán “el loco” Montenegro, Alexander Caniggia y Carmen Barbieri.

La conducción del programa estará nuevamente a cargo de Santiago Del Moro y el jurado lo volverán a integrar Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

La primera edición del reality la ganó Claudia Villafañe, que se enfrentó en la final con Analía Franchín. Además de obtener un año de clases de cocina, también recibió como premio un millón de pesos, dinero que según ella misma contó ya tiene un destino. “Mi deseo es poder seguir ayudando a fundaciones que conozco y que ayudo desde hace tiempo”, explicó en una entrevista con La Nación.

Una novedad de la segunda edición de MasterChef Celebrity es que Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri, formará parte del ciclo y será el nuevo host digital, rol que ocupó durante la primera temporada Flor Vigna. La bailarina explicó que decidió no continuar porque quiere priorizar otros proyectos laborales.

Qué pasará con Carmen Barbieri

Si bien aún no se conoció la fecha exacta en la que el programa saldrá al aire por la pantalla de Telefe, lo cierto es que las grabaciones ya comenzaron y, por cuestiones de salud, Carmen no pudo estar presente. La capocómica se encuentra internada luego de haberse contagiado de coronavirus. Su estado es delicado, debió ser intubada y permanece en terapia intensiva. “El parte de hoy dice que como no estaba oxigenando bien la dieron vuelta, mejoró y pasó una buena noche. Así que es bueno porque pasó una buena noche”, contó Sandra Domínguez, amiga de Carmen, en declaraciones a Teleshow.



Desde la producción del programa no dieron mayores detalles sobre quién será el reemplazo de la exvedette aunque se están barajando algunos nombres. En redes sociales muchos apuntan a que podría ser su hijo Fede quien le cuide el lugar hasta que se recupere y pueda volver.