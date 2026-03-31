Sabrina Rojas se sinceró sobre su nuevo romance y sorprendió a todos: "Lo veo más a él que..."

Las versiones comenzaron a circular a partir de imágenes juntos y salidas compartidas. La exposición pública de esos encuentros generó sospechas y alimentó especulaciones sobre un posible romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc. Sin embargo, lejos de dejar que el rumor avance sin control, la actriz decidió hablar con claridad y fijar su postura.

En diálogo con la revista Para Ti, la conductora eligió bajar el tono de cualquier interpretación romántica y poner en palabras su situación actual, marcando límites concretos sobre lo que sucede en su vida personal.

Una definición clara sobre su presente sentimental

Consultada directamente sobre su estado emocional y afectivo, Sabrina Rojas no dudó en ser categórica. Su declaración fue precisa y sin margen para dobles lecturas:

"Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente".

Con esta afirmación, dejó en claro que no mantiene una relación formal. La frase, breve pero contundente, se convirtió en el eje de su mensaje: despejar versiones y reafirmar que no hay una pareja estable en su presente.

Un vínculo cercano, pero sin etiquetas

Más allá de la negativa a confirmar un romance, la conductora sí reconoció la existencia de un vínculo cercano con Chatruc. Según explicó, se trata de una relación que no es nueva, sino que tiene una historia previa.

"Es raro porque nos conocemos desde hace mucho tiempo... venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo".

Este testimonio revela una dinámica sostenida en el tiempo, que en los últimos meses adquirió mayor intensidad. La frecuencia de los encuentros es un dato central que alimentó las versiones, y la propia actriz lo reconoció con naturalidad.

Más encuentros, más exposición

Uno de los puntos más llamativos de su relato fue la referencia a la cantidad de tiempo compartido en este último período. Con un tono distendido, incluso apelando al humor, Rojas admitió:

"Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas".

La frase, que generó complicidad durante la entrevista, evidencia el grado de cercanía alcanzado. Sin embargo, inmediatamente después, la conductora se ocupó de marcar el límite conceptual que define la relación.

"No hay un título. No hay nada para decir más que estoy conociendo a una persona".

Aquí aparece uno de los conceptos clave: la ausencia de etiquetas. La actriz insiste en que, más allá de la frecuencia y la afinidad, no hay una formalización ni una definición romántica.

"Somos amigos": la insistencia en una definición sin ambigüedades

En otro tramo de la conversación, Sabrina Rojas volvió a subrayar su postura, reforzando la idea de que el vínculo no debe interpretarse como una relación amorosa.

"Somos amigos".

Esta frase sintetiza su mirada actual: una relación cercana, con encuentros frecuentes, pero sin compromiso definido. La reiteración del concepto no es casual, sino una forma de desactivar las lecturas externas que intentan encasillar el vínculo.

Un momento de humor que revela la dinámica

La entrevista también dejó espacio para un intercambio distendido que aportó un matiz más liviano al tema. En medio de la charla, la actriz involucró a la periodista Priscila Crivocapich con una pregunta cargada de ironía:

"Es tu amigo también, ¿vos me lo recomendás?"

El comentario generó un momento de complicidad que reflejó el clima relajado con el que Rojas aborda la situación. No hay tensión ni incomodidad, sino una narrativa que combina sinceridad con humor.

Cierre con ironía y buena sintonía

El tramo final de sus declaraciones mantuvo ese tono liviano. Ante los elogios de la conductora hacia José Chatruc, Sabrina respondió con una frase que dejó en evidencia la buena onda que rodea el vínculo:

"Si no sucede conmigo lo estás vendiendo espectacular".

La ironía funciona aquí como un recurso que descomprime la carga mediática del tema. Lejos de dramatizar o alimentar el misterio, la actriz opta por un enfoque transparente, donde lo importante no es el rótulo, sino la experiencia compartida.

Claves del vínculo, según Sabrina Rojas