Matías Alé se quebró al recordar la trágica muerte de su padre

Después de instalarse en Córdoba unos meses por trabajo, Matías Alé se emocionó en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, al hablar de la muerte de su papá cuando tenía apenas 19 años y con quien jugaba al fútbol en un campito de un cementerio

El actor recordó que fue un 6 de enero, un lunes, día en que jugaba con él a la pelota: “Mi viejo se me fue hace muchos años, allá por el '97. Yo tenía 19 años, no me vio haciendo lo que hago”, dijo conmovido. "En ese momento la que tomó la posta fue mi vieja, que se la bancó solita”, remarcó Matías Alé.

Y aclaró cómo fue la trágica e inesperada muerte de su padre: “Se murió en el cementerio jugando un partido de fútbol. Nosotros jugábamos todos los lunes con mi hermano, porque había un campito que estaba destinado ahí para jugar”.

Esa triste noticia llegó horas antes de que fueran de vacaciones: “Tu papá tuvo una descompensación y lo están llevando a una clínica”, le le dijeron a Matías, según recordó.

“Y se me murió ahí, porque el servicio médico no le alcanzó para el infarto que él tuvo. Salieron los médicos tipo película para decirme: 'No pudimos hacer nada'. Además tenía 44 años mi viejo; yo 19, mi hermano 15, imagináte lo que era eso”, expresó con mucho dolor.