¿Mauro Icardi y Wanda Nara, reconciliados?: en Instagram, el futbolista habla de perdón

“Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo”, escribió Mauro Icardi este martes en su cuenta de Instagram, en un mensaje directo en el que muestra sus deseos de reconciliación con Wanda Nara. “Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quiénes heriste, @wanda_icardi”, continuó.

Además del mensaje, publicó dos fotos, donde se lo puede ver con Wanda, abrazados. Por el momento no hubo ninguna confirmación de parte de la modelo y empresaria sobre si volvieron a estar juntos. El posteo se dio pocos minutos después de que el PSG, equipo donde juega el delantero, se impusiera en la Champions League. Para este encuentro, Icardi pidió no jugar, ya que no está bien anímicamente por la crisis que ¿atravesaba? la pareja.

El escándalo estalló el día sábado, luego de que Wanda Nara descubriera que el futbolista del PSG se mensajeaba con la China Suárez. Nara abandonó su casa para trasladarse a Milán junto a las dos hijas que tienen en común. El delantero fue a buscarla para solucionar las cosas. Aseguran que ella le pidió el divorcio, pero que él amenazó con dejar el fútbol si no volvía a París. Así fue que retornaron juntos a su vivienda, aunque duermen en camas separadas.

“El problema es que, además del vínculo que tienen matrimonial, tienen un vínculo laboral porque Wanda es realmente la representante legal y ella también tiene un contrato. Porque si no volvía ella, él no volvía. Él está 'empecinadito' en que si ella no va con él, no vuelve, renuncia”, explicó Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la mañana de eltrece. Según asegura Icardi, la relación, poco a poco, comienza a normalizarse.

“Él tiene un contrato mega millonario que armó ella con el club. Wanda es la única representante. Y ella, a su vez, en el arreglo, tiene un sueldo del club como representante de Icardi. Es de tres millones de euros anuales le pagan a ella. Ella arregla su cachet con el club. Es una genia”, continuó la panelista, que explicó que el contrato de Icardi con PSG está a nombre de Wanda.

Nuevos detalles de los chats de Mauro Icardi y la China Suárez

Todo estalló el sábado cuando Wanda Nara encontró chats comprometedores entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez. Este lunes en Los ángeles de la mañana comentaron que en las conversaciones se contaban de su día a día laboral y que la actriz le había deslizado encontrarse en alguna parte del mundo donde no los conocieran. Ahora, la situación escaló, ya que trascendió que hubo un intercambio de fotos y videos hot entre ellos.

“Habría como dos carpetas de charlas”, comenzó Marina Calabró en el aire de Telenoche (eltrece) que diferenció: “Una es más coloquial. Como describieron en Los ángeles de la mañana, mostraba su cotidianidad y eso es una puñalada al corazón porque es hacer partícipe a la pata de lana de algo que tiene que ver con nuestra familia, nuestra pareja. La verdad es horrible”, sentenció.

Acto seguido remarcó que más allá de eso, alguien muy cercano a Wanda que tuvo acceso a las conversaciones completas le aseguró que “hay de todo”: “Pregunté y me dijeron que hay fotos hot, videos y videollamadas”.