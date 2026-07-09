Murió Ramiro Agulla, el publicista que transformó la comunicación argentina

Murió este miércoles Ramiro Agulla, considerado uno de los publicistas más importantes de la historia de la Argentina y responsable de algunas de las campañas comerciales y políticas más recordadas de las últimas décadas.

Su trayectoria estuvo marcada por la innovación y la creatividad, cualidades que lo convirtieron en una figura central dentro de la industria publicitaria. A lo largo de los años, su trabajo trascendió el ámbito de la comunicación comercial para convertirse en parte de la cultura popular, gracias a campañas que lograron instalarse en la memoria colectiva.

Agulla fue el fundador, junto a Carlos Baccetti, de la histórica agencia Agulla & Baccetti, desde donde impulsó proyectos que marcaron un antes y un después en la publicidad argentina y consolidaron un estilo creativo que alcanzó reconocimiento dentro y fuera del país.

El recuerdo de su histórico socio

Uno de los primeros mensajes tras conocerse la noticia de su fallecimiento fue el de Carlos Baccetti, quien compartió unas palabras para despedir a quien fuera su socio durante gran parte de su carrera profesional.

Con una frase cargada de emoción, expresó: "Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha".

El mensaje sintetizó el vínculo profesional y personal que ambos construyeron a lo largo de los años, al frente de una agencia que se transformó en una referencia dentro del mundo de la publicidad argentina.

Campañas que trascendieron a las marcas

Desde Agulla & Baccetti, Ramiro Agulla desarrolló campañas que superaron el objetivo comercial para convertirse en verdaderos fenómenos culturales.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran piezas publicitarias que alcanzaron una enorme repercusión y permanecen como algunas de las más reconocidas de la historia reciente de la publicidad argentina. Entre ellas figuran:

"La llama que llama" , para Telecom .

, para . "Gueropa" , para Renault Clio .

, para . Campañas para Coca-Cola .

. Campañas para Quilmes .

. Campañas para OCA .

. Campañas para Banco Itaú .

. Campañas para YPF .

. Y trabajos para muchas otras empresas.

Estas producciones consolidaron el prestigio de la agencia y posicionaron a Agulla como uno de los creativos más influyentes de su generación.

Su aporte al marketing político

Además de su labor en el ámbito comercial, el nombre de Ramiro Agulla quedó estrechamente ligado al marketing político. En 1999 fue el creador del recordado spot "Dicen que soy aburrido", pieza que integró la campaña presidencial de Fernando De la Rúa.

Con el paso del tiempo, ese anuncio se convirtió en uno de los spots políticos más emblemáticos de la democracia argentina y pasó a ocupar un lugar destacado dentro de la comunicación política del país. Tras esa campaña, Agulla continuó desarrollando tareas de asesoramiento para distintos dirigentes políticos, tanto en la Argentina como en el exterior.

Entre quienes recibieron su asesoramiento se encuentran:

Fernando De la Rúa .

. Carlos Menem .

. Francisco de Narváez .

. Sebastián Piñera .

. Vicente Fox .

. John McCain.

Pese a esa participación en campañas electorales, Agulla solía definir su trabajo con una frase que repetía cuando era consultado acerca de los candidatos para los que trabajaba. "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery", sostenía al describir su rol profesional.

Una trayectoria reconocida

A lo largo de su carrera, Ramiro Agulla recibió múltiples reconocimientos por su creatividad y fue considerado uno de los principales responsables de posicionar a la publicidad argentina entre las más prestigiosas del mundo. Su producción profesional y la repercusión alcanzada por sus campañas lo convirtieron en una referencia para la industria, tanto por la originalidad de sus propuestas como por la capacidad de generar mensajes que trascendieron el ámbito estrictamente publicitario.

Su legado quedó asociado a una etapa de fuerte desarrollo creativo y a campañas que lograron permanecer vigentes en el recuerdo del público.

Sus orígenes

Ramiro Agulla había nacido en Río Gallegos y se crió en Buenos Aires. Su formación profesional comenzó con sus estudios de publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, institución donde inició el camino que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los creativos más reconocidos del país.

Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más influyentes de la comunicación argentina, cuya trayectoria quedó reflejada en campañas comerciales y políticas que marcaron distintas generaciones y que consolidaron a Ramiro Agulla como uno de los nombres más importantes de la historia de la publicidad nacional.