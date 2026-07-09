¿Nació el amor? Quién es el hombre que besó a Marley en pleno festejo por el triunfo de Argentina

La inolvidable victoria de Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó emociones de todo tipo. Mientras la Selección conseguía una remontada histórica en los minutos finales del partido, en las tribunas del estadio de Atlanta, Estados Unidos, miles de hinchas explotaban de alegría por una clasificación que parecía escaparse.

En medio de esa euforia colectiva, un momento inesperado terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la jornada. Apenas llegó el tercer gol de Argentina, las cámaras captaron a Marley celebrando de manera completamente descontrolada. En ese instante, el conductor terminó besando a otro hombre mientras ambos saltaban, gritaban y se abrazaban en medio de la locura que se apoderó de la tribuna argentina.

La escena no tardó en viralizarse y comenzó a multiplicarse en las redes sociales, donde el espontáneo beso se transformó en una de las imágenes más llamativas del festejo por el pase a los cuartos de final.

EL BESO DE MARLEY



El conductor le dio un beso a otro famoso en medio del festejo de Argentina. pic.twitter.com/34UZ5tpmJF — Vía País (@ViaBsAscomar) July 8, 2026

Quién era el hombre que besó a Marley

Con el correr de las horas se conoció la identidad de la persona que protagonizó el viral junto al conductor.

Se trata de Francisco Delgado, ex participante del reality Gran Hermano, quien compartió el video desde su cuenta de Instagram para mostrar cómo vivió el dramático desenlace del encuentro.

El ex GH explicó que todo ocurrió en medio de la enorme descarga emocional que provocó el tercer gol de la Selección, el tanto convertido en tiempo adicionado que terminó asegurando la clasificación argentina.

Junto al video escribió un mensaje que resumió el clima que se vivía en la tribuna:

"Perdón @marley_ok pero en el tercer gol necesitaba descargar! ¡Te amo Argentina... Te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz".

Las imágenes muestran a ambos completamente desbordados por la emoción. En medio de abrazos, gritos y festejos, Delgado besó a Marley sin poder contener la felicidad por el agónico triunfo argentino.

Una remontada que desató la locura

El contexto en el que ocurrió el viral explica el nivel de emoción que se vivía en el estadio.

Argentina atravesó un partido muy complicado frente a Egipto y llegó a estar 2 a 0 abajo en el marcador. Sin embargo, en el tramo final apareció la reacción del equipo para cambiar la historia de una manera espectacular.

La remontada se construyó con los goles de:

Cuti Romero , que inició la recuperación.

, que inició la recuperación. Lionel Messi , quien igualó el partido.

, quien igualó el partido. Enzo Fernández, autor del gol de la victoria en tiempo adicionado.

Ese último tanto fue el que provocó el estallido definitivo en las tribunas y dio origen al beso entre Marley y Francisco Delgado, una reacción espontánea nacida de la emoción por una clasificación que parecía imposible apenas unos minutos antes.

Del sufrimiento absoluto a un momento viral

Durante gran parte del encuentro, la incertidumbre dominó a los miles de argentinos presentes en Atlanta. El equipo caía por dos goles y el sueño de seguir en carrera corría serio riesgo.

Pero el desenlace modificó por completo el ánimo de los hinchas. El gol de Enzo Fernández no solo aseguró el pase a los cuartos de final, sino que también desató una celebración inolvidable en cada rincón del estadio.

En ese contexto quedó registrada la reacción de Marley, quien vivió el desenlace con la misma intensidad que el resto de los simpatizantes. Su beso con Francisco Delgado terminó siendo una de las imágenes más difundidas de la jornada y acompañó la enorme alegría que generó la clasificación de la Scaloneta.

Ahora se viene Suiza

Superado el duro escollo de Egipto, la Selección ya piensa en su próximo desafío.

Argentina enfrentará a Suiza el próximo sábado en Kansas, por los cuartos de final del Mundial 2026. Allí volverán a estar miles de hinchas argentinos alentando al equipo y, entre ellos, también estará Marley, quien nuevamente acompañará a la Selección desde las tribunas.

Después de una noche cargada de sufrimiento, emoción y festejos inolvidables, el apasionado beso protagonizado por el conductor y Francisco Delgado quedó como una de las postales más comentadas de una clasificación que hizo estallar de felicidad a todo un país y que mantiene intacta la ilusión argentina en el Mundial 2026.