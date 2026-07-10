Bomba en Luzu TV: el acuerdo secreto en medio de la guerra entre Flor Peña y Nico Occhiato

El conflicto entre Nico Occhiato y Florencia Peña, que había escalado hasta el plano judicial con una demanda por 750 millones de pesos, atraviesa un momento de inflexión. Este viernes, en Lape Club Social (América TV), se reveló que ambas partes mantuvieron una comunicación que permitió acercar posiciones y avanzar hacia un entendimiento, en un escenario que semanas atrás parecía difícil de imaginar.

La información fue dada a conocer por Luis Bremer durante el programa conducido por Sergio Lapegüe, donde detalló que el vínculo entre el fundador de Luzu TV y la actriz y conductora comenzó a mostrar señales de distensión luego de un proceso marcado por diferencias y tensiones derivadas de la abrupta desvinculación de Peña.

Según lo expuesto en el programa, el diálogo entre ambos no surgió de manera espontánea, sino que contó con la intervención de un mediador que buscó facilitar el acercamiento entre las partes.

La intervención de Marley para acercar posiciones

Uno de los datos centrales revelados durante la emisión fue el papel desempeñado por Marley en este proceso. De acuerdo con Luis Bremer, el conductor actuó como mediador con el objetivo de promover una instancia de diálogo entre Nico Occhiato y Florencia Peña.

El panelista resumió el nuevo escenario con una frase contundente: "Nico Occhiato y Florencia Peña firmaron la pipa de la paz". A continuación, explicó que Florencia Peña había iniciado una demanda millonaria y que, frente a ese contexto, Marley intervino para intentar reducir las diferencias y propiciar una conversación.

La mediación aparece así como uno de los elementos que permitió destrabar una situación que había adquirido una fuerte dimensión pública y que mantenía enfrentadas a ambas figuras.

Los factores que impulsaron el cambio de escenario

Durante su análisis, Luis Bremer explicó cuáles fueron, según su interpretación, los motivos que llevaron a Nico Occhiato a aceptar un contacto directo con Florencia Peña.

Entre los factores mencionados, destacó especialmente el comportamiento de la opinión pública en las redes sociales.

Según expresó el panelista, en un primer momento las reacciones digitales eran ampliamente críticas hacia Florencia Peña. Sin embargo, esa tendencia comenzó a modificarse con el paso del tiempo.

Bremer sostuvo que:

Las tendencias en las redes sociales fueron cambiando.

Inicialmente, los comentarios apuntaban contra Florencia Peña.

Posteriormente, esa percepción comenzó a modificarse.

Además de la demanda, existía un motivo adicional para abrir un canal de diálogo.

En ese sentido, agregó otro elemento que, a su entender, también incidió en la decisión de avanzar hacia una conversación. Señaló que Florencia Peña es una mujer, una artista popular, de primera línea y la única echada, características que, según indicó, también forman parte del contexto que rodea este conflicto.

Una primera conversación marcada por la tensión

Otro de los aspectos revelados durante el programa fue cómo evolucionó la comunicación entre ambas partes.

Luis Bremer explicó que el primer contacto no transcurrió en buenos términos. La conversación inicial estuvo marcada por la tensión propia de un conflicto que ya había alcanzado instancias judiciales y mediáticas.

No obstante, aseguró que la situación cambió posteriormente.

Según relató, Nico Occhiato aceptó la llamada y ambos lograron mantener una conversación positiva, muy distinta a ese primer intercambio.

De acuerdo con lo expresado por el panelista, la mejora en el diálogo permitió comenzar a construir un escenario más favorable para alcanzar un entendimiento entre las partes.

La demanda sigue siendo parte del contexto

Aunque el acercamiento representa un avance significativo, la demanda iniciada por Florencia Peña continúa siendo uno de los elementos centrales del conflicto.

La acción judicial por 750 millones de pesos fue mencionada como uno de los motivos que impulsó la necesidad de establecer un contacto directo entre ambas partes.

En ese marco, el proceso de diálogo aparece como un intento de encontrar una salida negociada a una situación que había generado un fuerte impacto tanto dentro como fuera del ámbito televisivo.

¿Puede regresar Florencia Peña a Luzu TV?

Uno de los momentos más llamativos del intercambio en el programa se produjo cuando Mauro Szeta consultó si Florencia Peña volvería a ser contratada por Luzu TV.

La respuesta de Luis Bremer abrió una nueva posibilidad.

El panelista sostuvo que no sería necesario realizar una nueva contratación, ya que, según explicó, todavía no se diluyó el contrato preexistente.

Esa afirmación alimentó las especulaciones sobre una eventual vuelta de la conductora a la plataforma y dejó abierta la puerta para una nueva etapa en la relación entre las partes.

La posibilidad de un nuevo proyecto compartido

Como cierre de su intervención, Luis Bremer fue un paso más allá al referirse a un posible regreso laboral de Florencia Peña a Luzu TV.

Según indicó, la artista podría volver a trabajar en la señal.

Incluso señaló que podría regresar el programa de Marley y Florencia Peña, una posibilidad que, de concretarse, marcaría un cambio significativo respecto del escenario que se había instalado tras la abrupta desvinculación de la conductora.

Ante la consulta sobre los tiempos de ese eventual regreso, Bremer comentó que preguntó si sería después del Mundial, pero la respuesta que recibió fue diferente.

Según concluyó, ese regreso "puede ser antes", dejando planteada la posibilidad de que las negociaciones avancen con rapidez y permitan concretar un acuerdo en un plazo más cercano de lo previsto.

De esta manera, el conflicto que enfrentó a Nico Occhiato y Florencia Peña, atravesado por una demanda millonaria, una mediación encabezada por Marley y un primer diálogo cargado de tensión, ingresa en una nueva etapa. La comunicación entre ambos, el cambio de escenario descripto en el programa y la posibilidad de retomar proyectos en Luzu TV configuran un panorama distinto al que predominaba tras la ruptura inicial, con un acuerdo en desarrollo y la puerta abierta para una futura recomposición profesional.