Internaron nuevamente a Chiche Gelblung por problemas respiratorios

El conductor Samuel "Chiche" Gelblung, de 82 años, se encuentra nuevamente internado en el sanatorio Mater Dei. En esta oportunidad, el motivo de la hospitalización está relacionado con un cuadro de dificultades respiratorias, por el que permanece bajo atención médica mientras se realizan distintos estudios para establecer el alcance de la situación.

Según trascendió a través de sus familiares, el presentador había cumplido con su trabajo hasta este lunes. La situación, por lo tanto, habría aparecido de manera inesperada, teniendo en cuenta que Gelblung había continuado con sus actividades habituales.

El conductor, además, cuenta con un proyecto audiovisual, por lo que el cuadro respiratorio se habría presentado de manera imprevista y sería parte de su patología de base. Por el momento, se aguarda el resultado de diversos estudios médicos que permitirán determinar cuán comprometidas se encuentran sus vías aéreas. Mientras atraviesa esta nueva hospitalización, permanece en el mismo sanatorio donde también se encuentra internada Mirtha Legrand, quien padece bronquitis.

El segundo ingreso hospitalario en poco tiempo

La actual internación de Gelblung constituye el segundo ingreso clínico en un período breve. A fines de julio pasado, el comunicador había sido hospitalizado en el mismo sanatorio Mater Dei debido a una trombosis en el tobillo.

Ese episodio se produjo apenas una semana después de que el conductor experimentara un problema respiratorio y un cuadro febril, antecedentes que forman parte del contexto de salud que atraviesa actualmente. La internación anterior tuvo una evolución compleja. Durante aquella instancia, Gelblung permaneció un mes en la Unidad de Terapia Intensiva, debido a complicaciones cardiovasculares, y requirió la colocación de dos stents.

Se trató de un período particularmente delicado para el comunicador, quien posteriormente recordó públicamente algunos de los momentos atravesados durante aquella hospitalización y las palabras que recibió de uno de los médicos que lo atendió inicialmente.

"Estás golpeando las puertas del cielo"

Al recordar aquella internación, el propio Chiche Gelblung contó que uno de los médicos que lo vio por primera vez le había advertido sobre la gravedad de su situación con una frase que quedó especialmente presente para el conductor.

"El primer médico que me vio me dijo: 'Estás golpeando las puertas del cielo'", había relatado Gelblung. Sin embargo, el comunicador explicó que él no tenía la misma percepción sobre lo que estaba atravesando y cuestionó la manera en que el profesional le había comunicado aquella situación.

"Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso, que diga 'estás jorobado'", había comentado el conductor.

La declaración formó parte del relato que Gelblung realizó sobre aquel período de internación, marcado por complicaciones cardiovasculares, su permanencia durante un mes en terapia intensiva y la colocación de dos stents.

La posibilidad de perder un pie

Durante aquella misma experiencia hospitalaria, Gelblung también recordó que llegó a prepararse mentalmente para la posibilidad de perder un pie, en caso de que esa fuera la alternativa necesaria para mejorar su estado de salud.

El propio comunicador contó que había tomado esa decisión antes de conocer cómo evolucionaría la situación. En ese contexto, explicó que estaba dispuesto a aceptar la pérdida de su pie si ese era el precio que debía pagar para poder estar mejor. "Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía", había señalado.

Y agregó: "Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio, lo perdía". Las declaraciones reflejan el escenario que Gelblung atravesó durante aquella hospitalización, previa a la actual internación por dificultades respiratorias.

A la espera de los estudios

En esta nueva hospitalización, el foco está puesto ahora en la evolución del cuadro respiratorio y en los estudios que permitirán establecer el grado de compromiso de sus vías aéreas. Hasta el momento, la información indica que el conductor permanece internado en el sanatorio Mater Dei, donde se encuentra bajo atención médica.

La situación se produce después de un período en el que Gelblung había continuado con su actividad profesional. De acuerdo con lo trascendido por sus familiares, había trabajado hasta este lunes y también mantiene un proyecto audiovisual, por lo que la aparición del cuadro habría resultado inesperada.

El nuevo ingreso hospitalario vuelve a poner en primer plano el estado de salud del conductor, luego de una internación reciente que se extendió durante un mes y que incluyó una estadía en terapia intensiva y la colocación de dos stents por complicaciones cardiovasculares.