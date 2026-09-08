Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe del estado de salud de la diva

Mirtha Legrand, a los 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber ingresado este lunes por un cuadro respiratorio bronquial. La noticia generó preocupación entre sus seres queridos y sus admiradores, especialmente por la edad de la conductora, una figura central de la televisión argentina.

El propio Sanatorio Mater Dei informó la situación mediante un parte médico. Según detalló el centro de salud, a Mirtha Legrand se le realizaron estudios luego de su ingreso y actualmente se encuentra cumpliendo con el tratamiento correspondiente.

La información oficial permitió conocer que la conductora permanece bajo atención médica mientras continúa con el tratamiento indicado para el cuadro respiratorio bronquial que motivó su internación.

En paralelo, durante las horas de la noche, su hija Marcela Tinayre aportó nuevos detalles sobre el estado de salud de Mirtha y buscó transmitir tranquilidad respecto de la evolución de su madre.

Marcela Tinayre llevó tranquilidad sobre su estado

Marcela Tinayre se refirió a la salud de su madre y aseguró que la situación se encuentra controlada. En declaraciones a Ángel De Brito, explicó que el cuadro está relacionado con los bronquios y destacó que Mirtha se encuentra muy cuidada.

"Está todo bajo control", señaló Tinayre. En ese contexto, recordó que en abril, después de haber asistido a ver la obra Rocky, su madre había tomado frío. La hija de la conductora también puso el foco en el ritmo de vida que mantiene Mirtha a pesar de sus 99 años. Según relató, realiza numerosas salidas y llegó a señalar: "¡Hace tres salidas por noche!".

Tinayre pidió tranquilidad y remarcó que todo está bien. Luego realizó una aclaración sobre el estado general de su madre: "Ella tiene los parámetros impecables. Son sus bronquios".

La hija de Mirtha también destacó la vitalidad de la conductora y su actitud frente a su edad. "¡Se olvida de su edad!", expresó, al tiempo que aseguró que está "más que cuidada".

Otro aspecto que Tinayre consideró importante para la recuperación es el ánimo de Mirtha. Según sus palabras, "su ánimo es rebueno", una condición que, de acuerdo con la explicación de su hija, ayuda mucho en el proceso de recuperación.

Cuándo habrá una nueva información médica

El Sanatorio Mater Dei también estableció cómo continuará la comunicación sobre la evolución de Mirtha Legrand. En caso de que no se produzcan cambios en su estado durante este martes, el centro médico volverá a emitir un comunicado el miércoles.

Por el momento, la información disponible indica que la conductora permanece internada, fue sometida a estudios y se encuentra cumpliendo el tratamiento correspondiente. Mientras continúa su internación, también comenzó a considerarse quién podría ocupar su lugar en su clásico ciclo de los sábados. La persona que reemplazaría a Mirtha sería Juana Viale, su nieta.

Una agenda de salidas que no se detuvo

La internación se produjo después de un período en el que Mirtha Legrand continuó manteniendo una intensa agenda de salidas. La conductora siempre fue caracterizada en la información como una mujer muy salidora y sus 99 años no la frenaron durante los últimos meses.

En ese período disfrutó de distintas obras de teatro y participó de actividades y eventos. Una de sus últimas apariciones públicas mencionadas fue el 17 de agosto, cuando asistió a la noche solidaria de Margarita Barrientos.

En esa ocasión, Mirtha se presentó con un vestido blanco largo, bordado con lentejuelas plateadas en formas orgánicas. El modelo elegido tenía mangas largas, hombreras y escote en V. Para completar el conjunto, utilizó un collar de brillantes plata y aros colgantes haciendo juego.

La aparición formó parte de las numerosas actividades que Mirtha continuó realizando en los últimos meses, en línea con una rutina que, según el relato de su hija, mantiene a pesar de su edad.

Del Teatro Colón a la calle Corrientes

Días antes de aquella noche solidaria, Mirtha Legrand también había pasado por el Teatro Colón, donde participó de un evento del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La actividad se sumó a una agenda que durante este año también incluyó distintas obras teatrales. Entre los espectáculos a los que asistió se encuentran Rocky, Secreto en la montaña, Sottovoce, Annie, Company y Una Navidad de mierda, entre otros éxitos de la calle Corrientes.

La enumeración refleja el recorrido de Mirtha por distintas propuestas teatrales durante el año y permite dimensionar la actividad que mantuvo antes de su actual internación.

Su presencia en espectáculos y eventos se extendió durante los últimos meses y llegó hasta la noche solidaria de Margarita Barrientos, el 17 de agosto, y su paso previo por el Teatro Colón.