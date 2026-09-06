Miss Mundo 2026: el vestido con Messi que llevó la candidata argentina y se robó las miradas

Un vestido con imágenes del rostro de Lionel Messi atrajo todas las miradas durante la final de Miss Mundo 2026, cuando Alina Luz Akselrad, representante de Argentina, apareció en escena en el marco de la presentación regional de América y el Caribe.

La gala se realizó este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, una ciudad costera ubicada en el sur de Vietnam, donde las candidatas participaron de la instancia final del certamen.

La elección de la prenda volvió a vincular a Akselrad con una de las figuras centrales del fútbol argentino. El diseño fue realizado especialmente para la representante argentina por el modisto argentino Aurelio Martínez, quien había compartido horas antes del certamen una publicación dedicada a la candidata.

En su cuenta de Instagram, Martínez expresó la emoción que le generaba ver concretado el diseño que había realizado especialmente para Akselrad. En el mensaje, agradeció a la candidata por confiar en su trabajo y permitirle formar parte de un momento que calificó como especial, además de desearle éxito para la jornada.

La prenda, con las imágenes del rostro de Messi, terminó convirtiéndose en uno de los elementos que más llamó la atención durante la aparición de la representante argentina en la gala.

Alina Luz Akselrad Miss Mundo

Una referencia que se repite

La aparición con imágenes de Lionel Messi no constituye la primera vez que Alina Luz Akselrad recurre a una figura emblemática del fútbol argentino para una presentación en un concurso internacional de belleza.

En 2021, cuando representó al país en otro certamen, en aquella oportunidad Miss Universo 2021, la cordobesa había presentado un traje alegórico inspirado en Diego Armando Maradona durante una ronda preliminar desarrollada en Florida, Estados Unidos.

En aquella presentación, Akselrad desfiló con una indumentaria vinculada a la selección argentina, una pelota y una remera que llevaba el rostro del exfutbolista.

La elección tenía entonces un sentido definido por la propia candidata. A través de sus redes sociales, Akselrad explicó que había buscado homenajear a Maradona por lo que había representado para el país dentro de la cancha. En aquella oportunidad, sostuvo que nadie era quién para juzgar la vida personal del futbolista, pero aseguró estar convencida de que había sido un ejemplo de cómo representar a la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad.

También señaló que el traje estaba inspirado en "la pasión que nos une", en referencia al lugar que ocupa el fútbol dentro de la identidad argentina. Cinco años después de aquella experiencia, la referencia futbolística volvió a aparecer en una pasarela internacional. Esta vez, la figura elegida fue Lionel Messi, a través de un vestido diseñado especialmente para su participación en Miss Mundo.

Una candidata que también llevó un proyecto social a Vietnam

La participación de Akselrad en Miss Mundo 2026 no estuvo limitada a su presentación sobre la pasarela. La representante argentina llegó a Vietnam con un proyecto social vinculado a una de las categorías centrales de la competencia: Belleza con Propósito.

Akselrad es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria y, además de protagonizar la aparición que tuvo al vestido de Messi como uno de sus principales elementos, participó en esta categoría con una iniciativa destinada a resignificar juguetes asociados a la violencia. El proyecto propone convertir armas de juguete en mobiliario para el Hospital de Niños de Córdoba. La iniciativa plantea transformar objetos vinculados simbólicamente con la violencia en elementos de utilidad destinados a espacios de salud infantil.

De esta manera, la propuesta presentada por la candidata argentina incorporó una dimensión social a su participación en el certamen y puso el foco en la posibilidad de resignificar esos objetos para darles una nueva utilidad.

República Dominicana se quedó con la corona

La edición número 72 de Miss Mundo tuvo como ganadora a Joheirry Mola, representante de República Dominicana. La cuenta oficial de Miss Mundo confirmó el resultado a través de sus redes sociales con el mensaje: "La nueva Miss Mundo es República Dominicana, @joheirry_mola! ¡Felicidades, 🇩🇴!".

Así concluyó la competencia internacional, que tuvo entre sus protagonistas a la representante argentina, quien durante la presentación regional de América y el Caribe volvió a utilizar el fútbol como elemento de identidad en una pasarela internacional.

Esta vez, el homenaje estuvo dirigido a Lionel Messi, cuyo rostro quedó plasmado en el vestido diseñado por Aurelio Martínez especialmente para Akselrad. La elección retomó, desde otra figura del fútbol argentino, un recurso que la candidata ya había utilizado en 2021 con Diego Armando Maradona.

El paso de Akselrad por el certamen estuvo acompañado además por su participación en Belleza con Propósito, donde presentó el proyecto para transformar armas de juguete en mobiliario para el Hospital de Niños de Córdoba.

Entre la referencia al fútbol argentino, el trabajo del diseñador y la iniciativa social presentada en Vietnam, la participación de la candidata argentina quedó marcada por dos elementos diferentes pero presentes en su recorrido: la representación de símbolos vinculados con el país y la búsqueda de resignificar objetos para convertirlos en elementos de utilidad social.