Morena Rial ante la Justicia: de denuncias por robo a amenazas graves

Morena Rial, conocida influencer y figura mediática, atraviesa un momento crítico en su vida judicial. Según los datos recabados, la joven está siendo investigada en Córdoba por varios delitos graves, que de comprobarse podrían derivar en una condena de hasta 12 años de prisión efectiva. La causa tiene una particular complejidad por estar vinculada a su expareja y padre de su primer hijo, Facundo Ambrosioni.

Los hechos comenzaron con la denuncia de robo de al menos siete dispositivos móviles de la marca Apple, sustraídos de un comercio de telefonía celular que pertenece al hermano de Ambrosioni. La situación se agrava por la existencia de evidencia audiovisual: cámaras de seguridad captaron a Morena ingresando al local y llevándose los teléfonos, un hecho que incluso habría sido reconocido por la propia influencer en conversaciones privadas.

Amenazas y coacción: el peso de los audios

No solo el robo marca el inicio de la causa. Según reportó Pablo Layús en Infama (América), Morena también enfrenta una denuncia por amenazas directas al padre de Facundo Ambrosioni, mediante un audio de WhatsApp:

En el mensaje, la influencer habría advertido: " con mis amigos te vamos a matar, a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian ".

". El audio quedó registrado y se comprobó que provenía de su teléfono, consolidando la gravedad del hecho.

Este componente de la investigación refleja un patrón de coacción y violencia verbal, sumando peso a la causa judicial.

Robo de patente y vandalismo: el tercer episodio

El tercer eje de la investigación involucra un episodio con un joven ex de una de las amigas de Morena. Según la información brindada:

La influencer, junto a sus amigas, interceptó al joven .

. Durante el encuentro, vandalizaron su vehículo y robaron la patente.

El tribunal de Córdoba decidió unir los tres casos en un solo expediente, elevándolos a juicio oral y público. Este paso marca un avance significativo en el proceso judicial y reduce las posibilidades de acuerdos extrajudiciales.

Posibles condenas y estrategias legales

Si Morena Rial es hallada culpable, la condena podría alcanzar 10 años de prisión, aunque se contempla que, de aceptar los cargos, la pena podría reducirse a 3 años. Sin embargo, existe un obstáculo práctico: la influencer deberá trasladarse desde su lugar de residencia hasta Córdoba para cumplir con las formalidades judiciales, un paso que podría complicar su situación.

El abogado de Ambrosioni, Carlos Navi, aportó detalles adicionales sobre la causa a Infama, enfatizando la severidad de los delitos:

Robo reiterado : siete celulares sustraídos de un comercio.

: siete celulares sustraídos de un comercio. Amenazas y coacción : advertencias directas sobre la vida de terceros y daños a bienes.

: advertencias directas sobre la vida de terceros y daños a bienes. Hurto y vandalismo: intervención contra un tercero y apropiación de su patente.

Navi destacó la gravedad de las amenazas: "Al padre de uno de los damnificados le advirtió que si la llegaban a denunciar, no iba a quedar nadie en pie, ni su hijo iba a quedar vivo". Asimismo, Morales habría hecho referencia a supuestos amigos para llevar a cabo ataques físicos y daños materiales.

Reflexión sobre la familiaridad con el delito

El caso no solo refleja delitos concretos, sino también un patrón de relación problemática con la legalidad, según el abogado Navi:

Amenazas de muerte a terceros.

Promesas de vandalizar y quemar propiedades.

Uso del poder mediático familiar como mecanismo de intimidación.

Navi concluye que estos elementos apuntan a una preocupante familiaridad de Morena Rial con el delito, subrayando la seriedad de los cargos y la necesidad de un proceso judicial transparente.

El juicio que se avecina

Con el rechazo de su último recurso legal, la influencer se enfrenta ahora a un juicio oral y público, donde el tribunal evaluará la totalidad de los hechos: robo, amenazas, coacción y hurto reiterado. La atención mediática sobre el caso es alta, dada la exposición pública de la figura involucrada y la gravedad de los delitos.

El desenlace de esta causa no solo impactará la vida de Morena Rial, sino que también pondrá bajo lupa la relación entre fama, poder mediático y responsabilidad legal, mostrando que incluso personalidades públicas pueden enfrentar las consecuencias judiciales de manera severa.