Murió la actriz Susana Ortíz a los 72 años

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Susana Ortíz, la prestigiosa actriz que se ganó el corazón de grandes y chicos con sus personajes.

La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores. Según trascendió, estaba internada desde hace tres meses. Este mediodía, su hijo Alejo -también artista- la saludó por su cumpleaños y detalló su delicado estado de salud.

"No sé si sea feliz o no. Quizá podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de algunos médicos y algunas personas de nuestra bendita obra social. Está, por fin, con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños es eso: que se vaya en paz y tranquila. Feliz 72 mamá, te amo", escribió.

Susana tenía una extensa carrera en los medios. Además de participar en varias obras de teatro, se lució en Chiquititas, Herederos de una venganza, Rebelde Way, Verano del '98 y varias producciones más.

En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. "Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, entre ellos su hijo, el actor Alejo Ortíz; a sus amigas/os y a quienes han compartido con ella la labor artística", reza el comunicado difundido por el sindicato al que estaba afiliada desde 1972.