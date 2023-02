Murió Burt Bacharach, legendario músico y compositor de clásicos como "Say a Little Prayer"

Burt Bacharach, una figura importante en la industria musical de los últimos 60 años, murió a los 94 años. Su representante Tina Brausam informó que el productor, compositor y cantante pop estadounidense falleció el miércoles por causas naturales. Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales donde se destacan entre otros Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones.

En su carrera tapizada de grandes éxitos de la música popular figuran “Raindrops Keep Falling On My Head”, “Walk on By” y “Do You Know the Way to San Jose”, obras de marcaron una época y varias generaciones. Burt Bacharach posando con un premio Grammy en 2006 (Foto: Reuters).Por: REUTERS

La importante carrera de Bacharach

Su nombre se hizo conocido por sus baladas románticas y melancólicas que cruzaban la frontera entre el jazz y el pop, con exquisitos arreglos orquestales y que encabezaban las listas en los Estados Unidos y en Europa.

Pianista apasionado del del jazz, Bacharach había nacido el 12 de mayo de 1928 en Kansas City y estudió el arte de la composición en varias universidades de los Estados Unidos. Después de cumplir con su servicio militar obligatorio, la mítica cantante alemana Marlene Dietrich lo contrató como arreglista y director musical para sus giras.

En 1957 conoció al letrista Hal David, que murió en 2012, con quien formó una de las sociedades más exitosas de todos los tiempos en la industria musical. Cuatro años después, descubrieron durante una sesión de grabación a una joven corista que se convirtió en la la gran figura de sus composiciones, Dionne Warwick.

Entre 1962 y 1968, escribieron 15 títulos que llegaron directamente al Top 40 estadounidense. El dúo de compositores también fue aclamado por Hollywood. En 1970, ganaron dos premios Óscar por la música de la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y su canción original central para el largometraje, “Raindrops Keep Fallin' on My Head”.

En 1973, estalló una disputa financiera entre ambos artistas musicales. Durante diez años, se hablaron únicamente a través de abogados y luego nunca volvieron a trabajar juntos. Elvis Costello trabajó en varias canciones con Bacharach y el mes pasado, el músico inglés anunció la salida en marzo del trabajo The Songs of Bacharach & Costello, que presenta la música que creó junto al legendario compositor.

Las canciones de Burt llegaron también a otros estilos. Los Beatles incluyeron una de sus composiciones, “Baby It´s You”, en Please Please Me.

Algunas de sus creaciones más célebres:

- “Baby it's you” (1962)

- “I just don't know what to do with myself” (1962)

- “24 hours from Tulsa” (1963)

- “Anyone who had a heart” (1963)

- “(They long to be) close to you” (1963)

- “Wives and lovers” (1963)

- “Walk on by” (1964)

- “A house is not a home” (1964)

- “What the world needs now is love” (1965)

- “What's new pussycat?” (1965)

- “Alfie” (1966)

- “I say a little prayer” (1967)

- “The look of love” (1967)

- “Do you know the way to San José?” (1968)

- “Promises, promises” (1968)

- “Raindrops keep fallin' on my head” (1969)

- “I'll never fall in love again” (1969)

- “Arthur's theme (Best that you can do)” (1981)

- “That's what friends are for” (1982)

- “On my own” (1986)