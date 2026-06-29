Detuvieron a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami: qué pasó

Los youtubers argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal correspondiente al Mundial 2026 y ahora enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular al estadio.

La información fue confirmada por TN Show, que informó haber corroborado el procedimiento con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Según esa confirmación oficial, ambos influencers fueron arrestados por agentes en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, escenario donde se disputaba el encuentro.

Los dos creadores de contenido cuentan con cientos de miles de seguidores en YouTube y en otras redes sociales, plataformas en las que habitualmente publican videos en conjunto. Sin embargo, su presencia en el estadio terminó derivando en una intervención policial y en el inicio de un proceso judicial.

La investigación sobre el ingreso al estadio

De acuerdo con el reporte policial, la investigación sostiene que Beni Mármol y Pato Perrotta lograron atravesar tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior.

El informe indica además que esa circunstancia había sido exhibida por los propios influencers en sus redes sociales, donde, según la documentación policial, habrían presumido del modo en que consiguieron avanzar por los distintos controles.

Las autoridades sostienen que mediante ese procedimiento ambos lograron acceder a los alrededores del estadio donde se desarrollaba el encuentro entre las selecciones de Colombia y Portugal. La presunta utilización de acreditaciones que no correspondían al evento en disputa constituye uno de los principales elementos sobre los que se apoya la investigación que actualmente llevan adelante las autoridades locales.

Las explicaciones brindadas por los dos influencers

El informe de arresto también incorpora las declaraciones realizadas por ambos creadores de contenido una vez producido el procedimiento.

Según consta en esa documentación, Beni Mármol manifestó que su intención era ingresar al estadio para transmitir el partido en vivo. Por su parte, Pato Perrotta explicó a las autoridades que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento.

No obstante, el propio Perrotta reconoció que las acreditaciones que tenía en su poder correspondían a una actividad previa, un dato que también quedó incorporado al expediente elaborado por las autoridades. Las declaraciones de ambos forman parte de la documentación reunida en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la zona del estadio.

Los cargos y la decisión de la Justicia

Tras el procedimiento policial, los dos youtubers fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, una conducta que, según la información difundida, constituye un delito considerado grave por la legislación local.

Posteriormente, un juez de Miami-Dade analizó la situación y determinó que existía causa probable para que el caso continuara avanzando dentro del proceso judicial.

Como parte de esa resolución, el magistrado dispuso una fianza de 2.500 dólares para cada uno de los acusados. La decisión judicial representa uno de los primeros pasos del proceso que se abrió luego de las detenciones registradas durante la disputa del encuentro mundialista.

La situación de Mármol y Perrotta

Hasta la tarde del domingo, ambos influencers permanecían alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight, mientras continúa la investigación para establecer todos los detalles relacionados con el episodio.

La permanencia en ese establecimiento se mantuvo mientras las autoridades avanzan con las actuaciones iniciadas tras el arresto ocurrido en las inmediaciones del Hard Rock Stadium.

Mientras la investigación continúa su curso, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Miami-Dade, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de los elementos reunidos por las autoridades y de las actuaciones realizadas tras el arresto de los dos creadores de contenido argentinos.