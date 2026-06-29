Quién es el nuevo novio de Jesica Cirio, al que encontraron armas y drogas

Desde que se conoció el viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, hace tres años, a bordo del yate El Bandido, la causa judicial vinculada al exintendente de Lomas de Zamora ha sumado nuevos capítulos. Lo que comenzó con una investigación por presunto enriquecimiento y posible lavado de dinero fue incorporando distintos episodios que ampliaron el alcance del expediente.

En los últimos días, la investigación volvió a cobrar impulso luego de la difusión de un video de Jesica Cirio exhibiendo millones de dólares en un vestidor. Ese episodio derivó en una nueva medida judicial: un allanamiento en el departamento de la modelo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde fueron secuestradas armas y drogas que serían del actual novio de Cirio.

Como consecuencia de ese procedimiento, Nicolás Ariel Trombino, de 41 años, quedó alcanzado por la causa y pasó a integrar una investigación que entrelaza las travesías de Insaurralde por el Mediterráneo, fotografías y videos cargados de indiscreción, sospechas patrimoniales y, ahora, el hallazgo de estupefacientes y armamento.

Un empresario con crecimiento en el sector mayorista

Radicado en Guernica, Trombino desarrolló una trayectoria empresarial vinculada al mundo de los supermercados mayoristas. Su actividad en ese rubro comenzó en 2012, cuando se inscribió como proveedor del Estado en la provincia de Buenos Aires para comercializar alimentos, bebidas y tabaco.

Esa inscripción lo habilitó para operar en los partidos de Presidente Perón y Almirante Brown, marcando el inicio de un recorrido comercial que con el paso de los años se expandiría mediante distintas sociedades y emprendimientos.

Un año después de esa inscripción, constituyó un fideicomiso junto con quien era entonces su pareja, Marina Hebe Grecco, el hijo de ambos, Thiago, y Victorio Agustín Bocchio, vinculado al mundo del transporte.

La sociedad declaró como patrimonio tres camiones Iveco y quedó habilitada para desarrollar diversas actividades, entre ellas:

Mandados.

Cobranzas.

Asesoramiento inmobiliario.

Operaciones financieras.

El fideicomiso fue domiciliado en El Paraíso, un country ubicado en Presidente Perón que cuenta con cancha de golf y cuyo club house funciona en una casona del siglo XIX que perteneció a Torcuato de Alvear.

La expansión comercial de Mayorista Olti

En 2017 nació Mayorista Olti, cadena que comenzó sus actividades en Guernica como un salón de ventas dedicado a productos de almacén, limpieza, perfumería y bebidas.

Con el transcurso del tiempo, el emprendimiento amplió su presencia territorial. Esa expansión tuvo un nuevo hito en 2022 con la inauguración de un nuevo local mayorista en el municipio de Tigre.

Paralelamente, la actividad empresarial de Trombino quedó estructurada a través de dos sociedades:

Mayorista Surglam S.R.L. , creada en 2014, donde se desempeña como gerente y socio junto a Javier Alejandro López Da Silva .

, creada en 2014, donde se desempeña como gerente y socio junto a . Grupooltiar S.A., constituida en 2020, de la cual es socio junto a Gerardo Giuliano.

Una de esas compañías, Mayorista Surglam S.R.L., estableció una relación comercial con la Municipalidad de Salta durante 2022.

En esa oportunidad, la empresa fue la única oferente en una licitación pública y resultó adjudicataria para la provisión de artículos de limpieza por un monto total de $4.506.250.

Una sociedad activa en Estados Unidos

La actividad societaria de Trombino no se limitó al conurbano bonaerense ni a la provincia de Salta.

En 2021 constituyó, junto a otros dos socios, OltivaGroup Incorporation, una sociedad radicada en Miami, Estados Unidos.

Según el acta de creación de la empresa, la firma fue diseñada para desarrollar "cualquier y todo negocio lícito", una fórmula habitual utilizada en este tipo de sociedades.

De acuerdo con los registros del estado de Florida, la compañía continúa activa. Su último reporte corresponde a abril de este año e incorpora un cambio en la estructura societaria.

Ese documento registra que Horacio Quinto Ferro Méndez dejó de ocupar la presidencia de OltivaGroup, cargo que pasó a desempeñar Nicolás Ariel Trombino, quien además asumió la función de CEO de la compañía.

El allanamiento que incorporó a Trombino a la investigación

Desde el sábado pasado, la causa que analiza las cuentas de Jesica Cirio y Martín Insaurralde también alcanzó formalmente a Nicolás Ariel Trombino.

Durante el allanamiento ordenado por la Justicia en el departamento de la modelo fueron secuestrados distintos elementos que quedaron incorporados al expediente.

Entre ellos se encontraron:

Una escopeta de repetición Akkar , modelo Stopping Power , calibre 12 , número de serie 173/174 .

, modelo , calibre , número de serie . Una pistola Glock , modelo 19 , calibre 9 milímetros .

, modelo , calibre . Cajas de municiones CBC correspondientes a los calibres 9 milímetros y 12 .

correspondientes a los calibres y . Los cargadores de la pistola Glock.

Los investigadores también hallaron dos bolsas con sustancias cuya composición deberá ser determinada.

Según el procedimiento realizado:

Una contenía 0,83 gramos de una sustancia en polvo de color rosa.

de una sustancia en polvo de color rosa. La otra contenía 1,57 gramos de una sustancia granulada de color amarronado.

De acuerdo con lo consignado en la investigación, la sustancia de color rosa podría corresponder a la droga conocida como tusi o cocaína rosa.

Con este procedimiento, Nicolás Ariel Trombino quedó incorporado a un expediente judicial que, desde el viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici hace tres años, ha ido sumando nuevos episodios. Las sospechas patrimoniales que dieron origen a la investigación ahora conviven con el análisis de armas, municiones y sustancias halladas durante el allanamiento, mientras la causa continúa ampliando el número de personas alcanzadas por las medidas judiciales.