Se vienen los premios Martín Fierro de Cable 2026: conducción, ternas y transmisión

La televisión por cable tendrá este jueves 12 de noviembre una nueva noche de reconocimientos con la realización de la duodécima edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia reunirá a representantes de distintos canales, programas y espacios de producción, en una gala que distinguirá trabajos y desempeños correspondientes a una amplia variedad de rubros.

La conducción principal estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que Paula Varela y Guido Záffora serán los responsables de acompañar el desarrollo de la alfombra roja, donde se podrán observar los looks destacados de los invitados y protagonistas de la noche.

La transmisión comenzará a las 19.30, horario previsto para la cobertura de la alfombra roja, mientras que la gala de premiación se iniciará a las 21.00. Ambas instancias podrán seguirse a través de A24, señal que figura entre las que cuentan con mayor cantidad de nominaciones, seguida por TN y C5N.

La programación de la ceremonia contempla reconocimientos en 35 categorías, con nominaciones que abarcan programas de interés general, magazines, ciclos económicos, periodísticos, culturales, deportivos, musicales, infantiles, documentales y de servicios. También se distinguirán labores individuales en conducción, periodismo, humor, columnas especializadas, tareas de cronistas y producción integral, además de avisos publicitarios.

Los antecedentes del Martín Fierro de Oro

Uno de los momentos de mayor expectativa de cada edición es la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia. En los años anteriores, el galardón tuvo distintos destinatarios vinculados a la televisión y al periodismo.

En 2022, el premio fue para Sport Center. Un año después, en 2023, el reconocimiento quedó en manos de A dos voces. En tanto, en 2025, el máximo galardón fue otorgado a Gustavo "El Gato" Sylvestre.

Esos antecedentes forman parte de la expectativa que rodea la nueva ceremonia, en la que las producciones nominadas competirán dentro de sus respectivos rubros. La diversidad de categorías permite observar la presencia de distintos formatos televisivos y de profesionales que desarrollan tareas frente a cámara, en la producción y en áreas especializadas.

Interés general, magazines y programas económicos

Entre las primeras categorías aparecen los programas de interés general, con tres propuestas nominadas: Basta Baby, conducido por Ángel Pedro "Baby" Etchecopar en A24; Duro de callar, de Tomás Méndez, en Crónica; y Redespiertos, con Guido Martínez, en TN.

En el rubro Magazine, la competencia reúne cuatro ciclos: Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor, por A24; Duro de domar, conducido por Pablo Duggan, en C5N; Empezar el día, con Amalia "Yuyito" González, en Ciudad Magazine; y Mañanas picantes, con Montserrat Brizuela y David Kavlin, en Argentina 12.

La categoría Económico incluye a Economía & Real Estate, con Daniel Zampone, por Metro; Mediodía económico con Santiago Llul, conducido por Santiago Llul, en Canal Económico; y Comunidad de negocios, con José del Río, en La Nación+.

En el apartado Periodístico, los nominados son Argenzuela, de Jorge Rial, por C5N; ¿La ves?, con Jonatan Viale, en TN; Minuto Uno, conducido por Gustavo "Gato" Sylvestre, en C5N; y WIFI, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, en A24.

Cultura, entrevistas, arte y noticieros

La categoría Cultural / educativo tiene entre sus nominados a El baúl de Charlie, de Charlie López, por TN; Los siete locos, con Cristina Mucci, en Canal de la Ciudad; y Mi país, con Victoria Vanella, en Argentina 12.

En De entrevistas competirán Cuerpo técnico, con Hernán Castillo y Juan Russo, por DeporTV; Luis Novaresio entrevista, conducido por Luis Novaresio, en A24; y Right Now, con Julieta Camaño, en C5N.

El rubro Arte, moda y tendencia reúne a La jaula de la moda, con Joaquín "El Pollo" Álvarez, en Ciudad Magazine; Mandinga Tattoo, de Diego Staropoli, por Canal de la Ciudad; y Palacios y mansiones, con Fabián Medina Flores, en Canal A.

En cuanto a los noticieros, la categoría Noticiero diurno incluye a Otra mañana, con Antonio Laje, por A24; Siempre noticias, con Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso, en Crónica TV; y Tempraneros, con Mario Massaccesi y Paula Bernini, por TN.

Para Noticiero central, las nominaciones corresponden a Diario de las 20, con Analía Argento, en Arg12; La noche, con Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci, por Canal 26; Más verdad, con Esteban Trebucq, en La Nación+; y Tierra de nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez, en Crónica TV.

El deporte, la música y las producciones infantiles

La televisión deportiva tendrá presencia en dos categorías. En Deportivo competirán El juego, con Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto, por DSports; Paso a paso, con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi, en TyC Sports; y ESPN F12, conducido por Mariano Closs, en ESPN.

En Periodístico deportivo, la nómina incluye cuatro producciones. Sportia, de TyC Sports, está integrado por Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamedica.

También está nominado SportsCenter, de ESPN, con Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo Lopez, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Canepa.

Completan el rubro TN Deportivo, con Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti; y TNT Data Sports, con Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola, por TNT Sports.

La categoría Musical contempla a Copes Tango Show, con Johana Copes, y Cultura DJ, con Gustavo Palmer, ambos de Canal de la Ciudad; además de Q Íntimo: Abel Pintos, con Mariana Olivari, por Quiero Música en Mi Idioma.

En Infantil / juvenil fueron nominados Argentinhitos, de Paka Paka; Cantando y bailando con Plim Plim, de El Canal del Payaso Plim Plim; y Selenkay - Segunda temporada, con Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica "Monna" Antonopulos y Manuel Ramos, por Disney Channel.

Información, documentales, salud y gastronomía

El rubro Servicio informativo reúne a cuatro señales: A24, C5N, Crónica TV y TN.

En Documental, las producciones nominadas son Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo, de Star Channel; Generación Dorada, de Fox Sports; y Octubre TV, de Argentina 12.

La categoría Temas médicos tiene como candidatos a A ciencia cierta, con Daniel Stamboulian, por Metro; Alimenta tu vida, con Alicia Crocco, también por Metro; y Doctor C, con Guillermo Capuya, en C5N.

En el apartado Culinario, las propuestas son Cocina sin límites, con Salvador Mazzocchi, emitido por Discovery y Discovery Home & Health; Historias ricas, de TN; y Maestros de la medialuna, con Juan Manuel Herrera, por El Gourmet.

Por su parte, Programa rural contempla a Bichos de campo, con Matías Longoni, en Metro; TN Campo, de TN; y Tranquera abierta, de Canal Rural.

Turismo, servicios, entretenimiento y producción integral

La categoría Turismo y tiempo libre reúne a Abriendo caminos, de América Sports; El turismo y la hospitalidad, con Cristina Castro, por Canal 26; y Turismo Argentina, con Diego D'Angelo, en Metro.

En De servicios fueron nominados El defensor, con Adrián Frascino, por Crónica TV; Fenómenos, con José Bianco y Matías Bertolotti, en TN; Las tardes de Pink, con Judith Casal, por KZO; y Transición 2030, con Catalina de Elia, en A24.

El rubro Juegos / entretenimientos / reality / humor incluye a C5N en tu barrio, con Diego Costa, por C5N; Para alquilar balcones, con Martina Soto Pose, en Canal de la Ciudad; y Tarico Fake News, con Ariel Tarico, por TN.

En Producción integral, la nómina está conformada por América 24, de A24; Cromañón, 20 años, de Somos AMBA; Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo, por Crónica TV; Morir en guerra ajena, de TN; y C5N, con Nicolás Bocache.

Humor, conducción y periodismo

Entre los reconocimientos a desempeños personales, la categoría Labor humorística tiene tres nominados: Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News, de TN; Roberto Peña, por La Liga de la Risa, de Somos AMBA; y Romina "Romi" Scalora, por La vuelta, de Fox Sports.

En Labor conducción femenina competirán Carolina Amoroso, por TN Internacional, de TN; Marina Calabró, por Arranca la tarde, de A24; y Paula Bernini, por Tempraneros, de TN.

La categoría Labor conducción masculina reúne a Diego Sehinkman, por Solo una vuelta más, de TN; Eduardo Feinmann, por Noticiero A24, de A24; Esteban Godoy, por Último momento - Domingo, de Crónica TV; y Luis Novaresio, por Buen día A24 y Luis Novaresio entrevista, de A24.

En Labor periodística deportiva fueron nominados Alejandro "Ale" Wall, por Fox Sports Radio y Fox Sports Noche, de Fox Sports; Diego Latorre, por las transmisiones de la UEFA Champions League y de la Liga Profesional de Fútbol y de AFA, por ESPN; Leonardo "Leo" Paradizo, de América 24; Marcelo Benedetto, por El juego, de DSports; y Sebastián "Pollo" Vignolo, por ESPN F90 y las transmisiones de la Liga Profesional de Fútbol y de AFA, de ESPN.

La distinción Labor periodística femenina tiene como candidatas a Rosario Ayerdi, por Argenzuela, de C5N; Cecilia Boufflet, de América 24; y Débora Plager, por + Info a la tarde, de LN+.

En Labor periodística masculina competirán Alejandro Bercovich, por La ley de la selva y Periodistas, de C5N; Ernesto Hadida, por Tiempo real, de Crónica TV; Nelson Castro, por El corresponsal, de TN; y Pablo Rossi, por H17, de A24.

Cronistas, panelistas y columnas especializadas

La categoría Cronista/movilero reúne a Cristian Eche, de Crónica TV; Alejandro Moreyra, de C5N; Mercedes Mora, de A24; y Fabián Rubino, también de A24.

En Panelista aparecen Rubén Rabanal, de A24; Rodolfo Cingolani, por Dale al medio y Presión alta, de TyC Sports; y Román Iucht, por TNT Fútbol, de TNT Sports Premium. El rubro Columnista de espectáculos tiene como nominados a Alejandra Peñalva, por TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana, de TN; Cecilia Marti, por Hablemos de esto, de TN; y Lucas Bertero, por Empezar el día, de Ciudad Magazine.

En Columnista político competirán Adrián Ventura, por Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13, de TN; Daniel Bilotta, por Odisea Argentina, de LN+; y Mariel Fitz Patrick, de A24.

La categoría Columnista económico contempla a Florencia Barragán, por Hablemos de esto, TN Central y Está pasando, de TN; Andrés Lerner, por Minuto Uno, de C5N; Willy Laborda, de A24; y Lara López Calvo, también de A24.

En Columnista policial/judicial fueron nominados Gabriel Iezzi, de A24; Lucas Occhipinti, por Siempre noticias, de Crónica TV; Nicolás Pizzi, de La Nación+; y Rodrigo Alegre, por TN Central, de TN.

La publicidad también tendrá su reconocimiento

La nómina de 35 categorías se completa con Aviso publicitario, un rubro que reconoce piezas comerciales y sus respectivos equipos de producción. Los candidatos son Códigos, de Aeropuertos Argentina, realizado por Don by Havas; Conquistadores, de Fratelli Branca, producido por Zurda; Easy a todo, de Easy, realizado por Don by Havas; y Valemos mucho, del Banco Macro, producido por Virgin Film.