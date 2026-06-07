Miles de fanáticos llegan a Avellaneda para despedir al Indio Solari en un adiós histórico

Miles de personas se congregarán este domingo en Avellaneda para despedir a Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino. El velorio se realizará en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico y comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio con capacidad para albergar a 180 personas de manera simultánea.

La expectativa por la despedida comenzó a sentirse desde muchas horas antes de la apertura oficial de las puertas. Desde la noche del sábado, cientos de seguidores llegaron a las inmediaciones del predio municipal para participar de una vigilia espontánea que se extendió durante toda la madrugada sobre la avenida Bartolomé Mitre.

La convocatoria reunió a fanáticos de distintas edades que compartieron canciones, bailes y expresiones vinculadas al universo artístico del músico. La escena estuvo marcada por el clima de homenaje permanente que caracteriza a los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La noticia que generó conmoción

La muerte de Solari fue comunicada el viernes 5 de junio alrededor de las 9 de la mañana. El artista tenía 77 años y fue hallado sin vida en la piscina de su vivienda ubicada en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Posteriormente, los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes comenzaron a organizar distintas expresiones de homenaje y acompañamiento. Desde entonces, la expectativa por la despedida creció de manera constante y derivó en una movilización masiva hacia Avellaneda.

Solari fue el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, dos proyectos musicales mencionados por quienes se acercan al lugar para rendir homenaje a una de las figuras más representativas del rock nacional.

Un homenaje abierto para todos los seguidores

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia será la ausencia de un horario de finalización establecido. La familia del músico dispuso que las puertas permanezcan abiertas el tiempo necesario para permitir que todos los fanáticos puedan acercarse a despedirse.

Según se informó, la decisión responde a la intención de que "nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

La gran cantidad de personas que se espera durante la jornada llevó incluso a considerar la posibilidad de extender la despedida más allá del domingo.

Entre las alternativas evaluadas se encuentran:

• Continuar durante toda la jornada dominical.

• Extender la ceremonia hasta el lunes.

• Mantener abierta la despedida incluso hasta el martes.

La medida refleja la magnitud de la convocatoria esperada y el alcance popular que conserva la figura del músico.

El operativo para ordenar el ingreso

Frente a la posibilidad de que miles de personas se acerquen al predio, las autoridades definieron un esquema específico de circulación para facilitar el acceso y la salida de los asistentes.

Según lo informado, el ingreso se realizará por la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y General Otero. Una vez completado el recorrido dentro del microestadio y realizado el homenaje correspondiente, los asistentes volverán a salir por la avenida Mitre en dirección hacia Wilde.

El objetivo es garantizar una circulación permanente que permita el ingreso ordenado de los fanáticos durante toda la jornada.

Más de 1.500 agentes afectados a la seguridad

La organización de la despedida incluye un amplio operativo de seguridad y asistencia. De acuerdo con la información difundida, más de 1.500 agentes estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante el velorio.

Entre los recursos previstos se encuentran:

• Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

• Efectivos de la Superintendencia de Cuerpo.

• Integrantes del Grupo Motorizado.

• Agentes de tránsito.

• Postas sanitarias.

Además, al menos 700 efectivos ya se encontraban trabajando en la zona desde el mediodía del sábado, en el marco de los preparativos para la ceremonia. La presencia de estos dispositivos responde a la magnitud de la convocatoria prevista y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del homenaje.

Una vigilia marcada por la música y la emoción

Mientras las puertas del Microestadio Gatica permanecían cerradas durante la noche del sábado, cientos de personas eligieron permanecer en los alrededores del predio para acompañar simbólicamente las horas previas al inicio del velorio. La denominada vigilia ricotera se desarrolló sobre la avenida Bartolomé Mitre, a pocos metros del lugar donde serán velados los restos del músico.

El encuentro estuvo atravesado por canciones, bailes y manifestaciones de afecto que reflejaron el vínculo construido durante décadas entre Solari y sus seguidores. La concentración continuó creciendo con el correr de las horas y se espera que durante todo el domingo lleguen nuevos asistentes desde distintos puntos para participar de la despedida.

El pedido de la familia

En la antesala del homenaje, la familia del artista difundió un mensaje dirigido a quienes participarán de la ceremonia. El pedido estuvo orientado a preservar un clima de respeto y contención durante toda la jornada.

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", señalaron.

La frase sintetiza el espíritu con el que se desarrollará la despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari. Con miles de personas movilizadas, una vigilia que comenzó la noche anterior y una ceremonia sin horario de cierre establecido, Avellaneda se prepara para recibir uno de los homenajes más multitudinarios y emotivos vinculados a una figura central de la música argentina.