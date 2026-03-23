Murió Rómulo Berruti, histórico crítico de cine y referente de "Función privada"

El periodista Rómulo Berruti, reconocido como uno de los críticos de cine más respetados de la Argentina, murió este lunes a los 88 años, dejando tras de sí una extensa trayectoria dedicada al análisis y la difusión del cine y la cultura.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que utilizó sus redes sociales para expresar su pesar y despedir públicamente al comunicador. El mensaje de la entidad sintetizó el impacto de su figura en el ámbito cultural y artístico del país.

"Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", señalaron desde la organización.

Una trayectoria dedicada al periodismo cinematográfico

A lo largo de su carrera, Berruti se consolidó como una de las voces más influyentes dentro del periodismo especializado en cine. Su trabajo estuvo enfocado en el análisis, la crítica y la divulgación de producciones cinematográficas, así como en la promoción de la actividad artística en general.

Su figura trascendió el ámbito estrictamente periodístico para convertirse en un referente cultural, reconocido por su mirada sobre el séptimo arte y su capacidad para acercarlo al público. En este sentido, su labor contribuyó de manera significativa a fortalecer el vínculo entre las audiencias y las producciones cinematográficas, tanto locales como internacionales.

"Función privada": un ciclo que marcó época

Uno de los hitos más relevantes en la carrera de Rómulo Berruti fue su participación, junto a Carlos Morelli, en la conducción del ciclo televisivo "Función privada", durante la década del 80.

El programa se destacó como un espacio singular dentro de la televisión argentina, con una propuesta centrada en la difusión de cine de autor y en la revalorización de las producciones nacionales. En un contexto donde la pantalla chica no solía privilegiar este tipo de contenidos, el ciclo logró consolidarse como una alternativa cultural de gran impacto.

Entre las características que definieron a "Función privada" se destacan:

La presentación de películas seleccionadas con criterio artístico

con criterio artístico La difusión de cine de autor , alejándose de propuestas comerciales

, alejándose de propuestas comerciales El impulso a las producciones locales , promoviendo el cine argentino

, promoviendo el cine argentino Un enfoque orientado a revalorizar el séptimo arte en la televisión

El ciclo se convirtió en una de las grandes perlas de la televisión local, ofreciendo una mirada distinta sobre el cine y generando un espacio de encuentro entre la crítica especializada y el público general.

Un legado en la difusión del arte

El recorrido profesional de Berruti dejó una marca profunda en la manera en que el cine y las artes fueron comunicados en la Argentina. Su trabajo no solo se limitó a la crítica, sino que también tuvo un rol activo en la promoción de la actividad cultural en sus distintas expresiones.

Desde su lugar como periodista, contribuyó a visibilizar tanto el cine como el teatro y otras manifestaciones artísticas, consolidándose como una figura clave en la difusión cultural del país.

El adiós a una figura emblemática

La muerte de Rómulo Berruti a los 88 años cierra una etapa significativa para el periodismo cultural argentino. Su nombre queda asociado a una forma de entender y comunicar el cine, marcada por el compromiso con la calidad, la difusión y la puesta en valor del arte.

El mensaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices resume el sentimiento que atraviesa al ámbito cultural ante su partida, destacando la huella imborrable que dejó en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística.

Su legado permanece en la memoria de quienes encontraron en su trabajo una puerta de acceso al cine y en la historia de la televisión argentina, donde "Función privada" se consolidó como un espacio emblemático.