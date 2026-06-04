Nelson Castro ahora es "chimentero" y dejó a Mario Pergolini en estado de shock

La emisión de este miércoles de Otro día perdido tuvo un momento que tomó por sorpresa tanto al conductor Mario Pergolini como a quienes se encontraban en el estudio. La ausencia de Agustín "Rada" Aristarán en la tradicional sección dedicada a los chimentos parecía anticipar que ese segmento no formaría parte del programa. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando apareció un invitado que nadie imaginaba para ocupar ese lugar: Nelson Castro.

El periodista y conductor de Telenoche irrumpió en el estudio dispuesto a asumir una función completamente distinta a la que habitualmente desempeña en televisión. Su sola presencia ya generó sorpresa, pero el desconcierto aumentó cuando anunció cuál sería su misión.

"Te voy a traer los chimentos", le dijo a Pergolini apenas ingresó al estudio. La frase provocó una reacción inmediata del conductor, quien no pudo ocultar su asombro ante la escena que estaba presenciando.

La incredulidad de Mario Pergolini

La propuesta de ver a Nelson Castro al frente de un segmento de espectáculos resultó tan inesperada que Mario Pergolini expresó abiertamente su desconcierto.

"¿Cómo vas a hacer los chimentos vos?", preguntó el conductor, sorprendido por la situación. Lejos de mostrarse incómodo o dubitativo, Castro aceptó el desafío con naturalidad y explicó por qué estaba dispuesto a asumir ese rol circunstancial dentro del programa.

Según manifestó, cumpliría la tarea para la que había sido convocado porque consideraba que "el periodismo es un sacerdocio". La respuesta alimentó aún más el tono humorístico del momento y contribuyó a generar una dinámica que rápidamente captó la atención de todos los presentes.

Mientras avanzaba la situación, Pergolini continuaba procesando el contraste entre la figura habitual de Castro y el rol que estaba desempeñando en ese instante. La reacción del conductor fue contundente: "Estoy en shock".

El inicio del segmento de espectáculos

Una vez asumido el papel de reemplazante de Agustín "Rada" Aristarán, Nelson Castro comenzó a desarrollar el segmento como si se tratara de una tarea habitual. El periodista explicó que contaba con información privilegiada gracias a Dominique Metzger, su compañera al frente de Telenoche, y a partir de allí inició el repaso de algunos de los temas vinculados al mundo del espectáculo.

Su intervención se centró en la polémica relacionada con Marixa Balli y los rumores de internas en Cortá por Lozano, ciclo que se emite por Telefe.

La escena adquirió una dimensión particular precisamente por el contraste entre el perfil periodístico de Castro y el contenido del que estaba hablando.

La polémica sobre Marixa Balli

Durante el desarrollo del improvisado espacio de espectáculos, Castro repasó distintas declaraciones realizadas por Marixa Balli. En ese contexto recordó una frase que se volvió viral durante las últimas horas y que estuvo vinculada al malestar de la panelista por los comentarios y versiones que circulaban acerca de su relación con una compañera del programa.

El periodista hizo referencia a la expresión: "Tengo la con... al plato".

La frase fue mencionada como parte de las declaraciones que generaron repercusión en las últimas horas y que alimentaron la polémica relacionada con las presuntas internas dentro del ciclo televisivo.

Mientras el conductor de Telenoche desarrollaba el tema, el clima en el estudio continuaba marcado por la sorpresa y el humor.

Un momento que provocó risas en el estudio

La combinación entre el perfil profesional de Nelson Castro y el contenido del segmento produjo constantes reacciones por parte de Mario Pergolini. A medida que avanzaba el repaso de los temas del espectáculo, el conductor seguía manifestando su asombro por lo que estaba ocurriendo.

En uno de los momentos más comentados del intercambio, Pergolini resumió la situación con una frase que sintetizó el carácter insólito de la escena.

"Un chisme de Marixa Balli contado por Nelson Castro. Impagable", comentó entre risas. La observación reflejó el tono distendido que dominó gran parte del segmento y puso en evidencia el contraste entre el periodista político y de actualidad y el universo de los chimentos televisivos.

Una despedida con humor

Luego de cumplir con su participación especial, Nelson Castro se despidió del programa y explicó que debía continuar con otras actividades laborales. Sin abandonar el tono humorístico que caracterizó toda su intervención, lanzó una frase que volvió a generar risas entre los presentes.

"Me voy porque tengo que ir a un programa de cocina", expresó.

La ocurrencia cerró una participación que se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la emisión.