VIDEOS. Un entretiempo histórico con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó marcada por una innovación inédita en la historia de la competencia. Además del encuentro decisivo, la jornada presentó el primer show de medio tiempo realizado en una Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional espectáculo del Super Bowl que reunió a artistas de reconocimiento internacional y transformó el entretiempo en uno de los momentos más esperados de la jornada.

La actividad comenzó mucho antes del inicio del partido. La ceremonia de clausura del Mundial se puso en marcha durante la tarde en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un despliegue artístico organizado por la FIFA, que preparó una propuesta destinada a reflejar la diversidad cultural del torneo y acompañar la definición del campeonato.

El espectáculo inicial contó con la participación del streamer y youtuber estadounidense IShowSpeed, una de las personalidades más seguidas durante el Mundial, quien abrió la ceremonia interpretando el tema "Champions", cuyo estribillo repite la frase "This is the World Cup" ("Esta es la Copa del Mundo").

Posteriormente fue el turno del artista estadounidense Post Malone, quien apareció con una estética inspirada en la música country para interpretar "Chrome Heartbreaker", sumándose al espectáculo que dio comienzo a las 14.40.

Todo inspirado en la diversidad cultural

La ceremonia fue desarrollada junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. Según la organización, toda la puesta en escena buscó reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras avanzaban las presentaciones musicales, el estadio se preparaba para el inicio del partido. Una vez concluida la primera parte de la ceremonia de clausura, los arqueros de Argentina y España ingresaron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos.

Minutos más tarde, el resto de los futbolistas de ambas selecciones completó la entrada en calor antes del encuentro decisivo.

Madonna abrió un entretiempo para la historia

La gran novedad llegó durante el descanso del partido. Por primera vez en la historia de los Mundiales se realizó un show de medio tiempo, una propuesta que modificó el formato tradicional de las finales.

La encargada de abrir el espectáculo fue Madonna, quien apareció a bordo de un jeep acompañada por los reconocidos futbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho.

¡¡ENTRADA TOP!! MADONNA INGRESÓ AL SHOW DE MEDIO TIEMPO CON RONALDINHO Y RONALDO NAZARIO.



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Posteriormente ingresaron al escenario el Coro PS22 Chorus, Plaza Sésamo y Los Muppets, bajo la conducción del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. El espectáculo continuó con la presentación del grupo BTS, que interpretó su éxito "Dynamite" junto a un numeroso cuerpo de bailarines que acompañó toda la coreografía.

Más tarde fue el turno de Justin Bieber, quien interpretó "Everything Hallelujah" mientras tocaba la guitarra.

Uno de los momentos centrales del show estuvo protagonizado por Shakira, encargada de interpretar "Dai Dai", el tema oficial de la Copa del Mundo 2026.

¡¡UN SHOW IMPRESIONANTE!! SHAKIRA CERRÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO CANTANDO "DAI DAI", LA CANCIÓN OFICIAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026.



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El cierre de la puesta en escena quedó nuevamente en manos del Coro PS22, completando un espectáculo cuya dirección artística fue concebida por Chris Martin, líder de Coldplay.

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Un espectáculo de solo 11 minutos

Aunque el formato tomó como referencia el tradicional show del Super Bowl, el desarrollo del entretiempo mantuvo una duración mucho más reducida.

A diferencia de ese evento, donde el descanso suele extenderse durante aproximadamente media hora, el espectáculo del Mundial tuvo una duración de 11 minutos.

El descanso completo alcanzó los 17 minutos, apenas dos minutos más que un entretiempo habitual, tiempo que incluyó tanto el montaje como el desmontaje del escenario instalado sobre el campo de juego.