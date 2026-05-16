Rocío Marengo destrozó a la ex de su esposo: "Se acostó con el mejor amigo de Eduardo Fort"

En las últimas horas, Rocío Marengo se convirtió en el centro de la polémica del espectáculo local. La controversia se desató luego de que Karina Antoniali, exesposa de Eduardo Fort —actual pareja de Marengo y padre de su hijo—, le enviara una carta documento a través de su abogada, Elba Marcovecchio.

El conflicto tiene raíces en las declaraciones de Marengo en SQP (América TV), en el marco del juicio de alimentos que Antoniali le ganó a Fort tras ocho años de litigio legal. La conductora deslizó la palabra "estafa" al referirse al accionar de los abogados en general, quienes, según su versión, buscaban obtener dinero del heredero del emporio chocolatero.

Entrevista en vivo y acusaciones directas

Durante un segmento de Intrusos (América TV), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Rocío Marengo aseguró que no había recibido notificación oficial hasta el día viernes. En un relato cargado de emoción, habló sobre la guerra declarada por Antoniali hacia Eduardo Fort desde su separación, centrada en obtener beneficios económicos.

Entre las declaraciones más contundentes, Marengo mencionó infidelidades atribuibles a Antoniali, y señaló que la información difundida por la exesposa a través del programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, incluía datos falsos que etiquetaban a Fort como un "mal padre". Según Marengo, Eduardo nunca buscó hablar públicamente para aclarar los hechos.

Controversias familiares y rumores

Marengo no se contuvo al detallar algunas acusaciones sobre la vida privada de Antoniali:

Alegó que la exesposa de Fort habría tenido relaciones con el seguridad de Ricardo Fort y con el mejor amigo de Eduardo , generando rumores que ella misma calificó de dolorosos.

y con el , generando rumores que ella misma calificó de dolorosos. Destacó que incluso los hijos de Antoniali habrían considerado enviarle carta documento a su propia madre , insinuando conflictos internos y cuestionando su rol como progenitora.

, insinuando conflictos internos y cuestionando su rol como progenitora. Recordó que, durante su matrimonio con Eduardo, Antoniali no habría invertido dinero en sus hijos: "Nunca gastó ni un centavo en sus hijos", sostuvo, apuntando a un aparente sesgo judicial favorable hacia la exesposa solo por su género.

Además, reveló episodios del pasado, como cuando Antoniali habría alojado a una pareja amiga en una propiedad de fin de semana de Eduardo bajo la apariencia de amistad, mientras mantenía otra relación amorosa. Marengo insistió en la contradicción de la narrativa mediática que presentaba a Antoniali como una "pobrecita".

Defensa de Eduardo Fort y cierre de la disputa mediática

Rocío Marengo cerró su intervención reafirmando su apoyo a Eduardo Fort y su rol como padre:

Definió a Fort como "un hombre de verdad" y "excelente padre" .

y . Criticó la influencia de Antoniali sobre los hijos mayores, quienes según ella no pudieron hablar de su padre por amenazas de la madre , que presuntamente decía que se suicidaría si los niños se mudaban con su padre.

, que presuntamente decía que se suicidaría si los niños se mudaban con su padre. Confirmó que una de las niñas continúa viviendo con Antoniali debido a estas presiones.

El conflicto entre Rocío Marengo, Karina Antoniali y Eduardo Fort muestra un entramado complejo de disputas legales, mediáticas y familiares que continúa en desarrollo. La carta documento y las declaraciones públicas han encendido un debate sobre la ética en los conflictos familiares y la exposición mediática de los hijos en situaciones de litigio.