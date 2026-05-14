Mauricio Macri encontró el amor: ¿Quién es su nueva novia?

El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, estaría viviendo un nuevo capítulo en su vida sentimental con Dolores Teuly, una empresaria 20 años menor que él. Según informaron en el programa LAM, los periodistas Karina Iavicoli y Ángel de Brito fueron los primeros en compartir los detalles de este vínculo, revelando que ambos ya se conocían desde antes y que el romance, aunque reciente, tiene bases que se remontan a su tiempo de trabajo conjunto.

En palabras de Iavicoli, "Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto". Esta declaración ubica a Teuly en un contexto profesional previo al inicio de la relación, dejando claro que su conexión con Macri no se limita al plano personal, sino que tiene raíces en su paso por la administración presidencial.

Dolores Teuly: trayectoria y perfil

Dolores "Lolo" Teuly es una empresaria que se desempeñó previamente como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante el mandato de Mauricio Macri. Su perfil público se completa con los siguientes datos:

Edad aproximada: 46 años

Estado civil: madre de dos hijos

Rasgos físicos: rubia, de ojos claros

Estos elementos configuran la identidad de Teuly como una figura vinculada tanto al ámbito empresarial como al entorno protocolar del poder, lo que explica la cercanía con Macri durante su gestión presidencial. Su experiencia en la organización de eventos oficiales la situó en un lugar estratégico donde la relación personal y profesional pudieron entrelazarse.

La relación en contexto familiar y social

La información difundida por los medios apunta a que el vínculo entre Macri y Teuly habría alcanzado un nivel de seriedad considerable, hasta el punto de que el expresidente planea presentarla ante su círculo íntimo en un futuro muy cercano. Según fuentes citadas en LAM, esto podría ocurrir "durante esta semana o la próxima".

Además, se asegura que Macri habría conversado previamente con su ex esposa Juliana Awada y con sus hijos, lo que sugiere una intención de formalizar la relación de manera respetuosa y planificada. La decisión de Macri de integrar a Teuly en su vida social y familiar refleja la consolidación de un vínculo que no se limita a la esfera mediática o laboral, sino que impacta directamente en su entorno más cercano.

La repercusión mediática y el interés público

Desde su divulgación, el romance entre Macri y Teuly ha generado un notable interés mediático. La combinación de factores —la figura pública de Macri, el historial profesional compartido y la diferencia de edad de 20 años— ha capturado la atención de diversos programas y medios de comunicación.

Primeros reportes: LAM , con Karina Iavicoli y Ángel de Brito

, con Karina Iavicoli y Ángel de Brito Origen de la relación: conocida desde el trabajo en Presidencia, aunque el romance comenzó recientemente

Posible oficialización: presentación pública de Teuly ante la familia y círculo íntimo de Macri

El seguimiento de esta historia no solo refleja la fascinación del público por la vida personal de los líderes políticos, sino también cómo las relaciones que nacen en entornos profesionales pueden trascender al plano privado, generando expectativas sobre su impacto en la imagen pública del ex presidente.