Preparáte: Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo de la final del Mundial

El megaevento se realizará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para la final del campeonato, y tendrá como protagonistas a tres de las figuras más reconocidas de la música internacional: la cantante colombiana Shakira, la reina del pop Madonna y la banda surcoreana de K-pop BTS.

La propuesta marcará un cambio histórico en el formato tradicional de la Copa Mundial FIFA y buscará combinar el alcance global del fútbol con una iniciativa artística y solidaria de gran magnitud. La confirmación de la FIFA generó repercusión internacional debido a que será la primera vez que una final de la Copa Mundial incorpore un show musical de medio tiempo, al estilo de otros grandes eventos deportivos internacionales.

El espectáculo estará producido por Chris Martin, líder de la banda Coldplay, en colaboración con la organización Global Citizen.

La iniciativa no solo apunta a ofrecer un evento artístico de alcance global, sino también a impulsar una campaña de recaudación de fondos destinada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una propuesta orientada a mejorar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños de distintos países del mundo.

Según se informó, el proyecto busca aprovechar la visibilidad internacional del Mundial para promover una acción solidaria con impacto global.

Shakira, Madonna y BTS: las figuras elegidas

La FIFA confirmó que los artistas seleccionados para encabezar el espectáculo serán Shakira, Madonna y BTS, una combinación que reúne distintas generaciones, estilos musicales y públicos internacionales. La presencia de la cantante barranquillera vuelve a vincularla con el universo de los grandes eventos futbolísticos internacionales, mientras que Madonna aportará su figura histórica dentro de la música pop mundial. En tanto, BTS sumará el fenómeno global del K-pop al escenario del evento deportivo más importante del planeta.

La elección de los artistas fue presentada por Chris Martin a través de un video protagonizado junto a los Muppets. En el clip, el cantante aparece acompañado por Elmo y ambos mencionan a los artistas seleccionados como representantes de la "unidad".

El anuncio oficial de la FIFA

La confirmación del show fue difundida mediante las redes sociales oficiales de la FIFA, donde se destacó tanto la dimensión artística del espectáculo como el objetivo solidario detrás de la iniciativa.

"El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial comisariado por @coldplay Chris Martin!", expresaron desde la cuenta oficial del organismo.

La publicación remarcó además el carácter histórico del evento y explicó el propósito del proyecto impulsado junto a Global Citizen.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,... pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Solidaridad, deporte y educación

La FIFA informó que el show de medio tiempo formará parte de una iniciativa de recaudación para el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo destinado a ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo.

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, la campaña tiene como objetivo reunir 100 millones de dólares para sostener programas vinculados a esas áreas. Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la decisión de destinar parte de la recaudación del torneo a esa iniciativa. Según explicaron:

1 dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 será donado al Fondo

La propuesta buscará ampliar el acceso a una educación de calidad

También estará enfocada en promover el acceso al fútbol para niños de distintos países

La FIFA definió el proyecto como una "iniciativa histórica" que acompañará el desarrollo del torneo y que tendrá al espectáculo musical de la final como uno de sus principales momentos de visibilidad internacional.