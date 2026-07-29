Revelaron quién sería la tercera en discordia que provocó la separación de La Joaqui y Luck Ra

La separación de La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más comentadas de la música argentina en los últimos años, continúa generando repercusiones. Luego de que ambos artistas confirmaran públicamente el final de su relación mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, comenzaron a surgir distintas versiones sobre los motivos que llevaron al desenlace.

En las últimas horas, Ángel de Brito se refirió al tema durante una conversación en Bondi Live, donde sostuvo que fue el cantante cordobés quien decidió poner fin al vínculo sentimental.

Durante el intercambio, el conductor recordó una información que, según indicó, ya había sido mencionada previamente en LAM. "Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y pum. Terminó la relación", expresó.

Sus palabras apuntaron directamente a que la decisión habría partido de Luck Ra, quien, de acuerdo con esa versión, habría optado por continuar un camino diferente tras haberse desenamorado.

Una charla que derivó en rumores y especulaciones

La conversación tomó otro rumbo cuando Ronnie Arias intervino con una pregunta que generó sorpresa.

"¿Se hizo gay?", consultó el periodista.

Ante esa intervención, Ángel de Brito respondió: "No, otra chica u otras", aunque inmediatamente aclaró el carácter especulativo de ese comentario al agregar: "No, esto estoy inventando, eh".

La aclaración del conductor marcó una diferencia entre la información que aseguró conocer y aquello que señaló explícitamente como una ocurrencia sin sustento.

Sin embargo, el intercambio dio paso a una nueva referencia vinculada a los rumores que comenzaron a multiplicarse en redes sociales desde que trascendió la ruptura.

La mención de Tuli Acosta y las versiones en redes sociales

Durante la charla, Romi Scalora hizo referencia a las especulaciones que circulaban en plataformas digitales sobre la posible participación de una tercera persona.

"¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada", comentó.

Ángel de Brito preguntó entonces a quién se refería, y Scalora respondió: "De Tuli".

Ante la mención de Tuli Acosta, el conductor recordó que su nombre ya había surgido anteriormente dentro del programa.

"Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja", afirmó De Brito al referirse a la posibilidad de que ambos pudieran formar una pareja.

En ese contexto, las referencias realizadas durante el programa dejaron en evidencia que las versiones sobre una posible tercera persona continúan circulando, aunque los propios participantes de la conversación remarcaron no contar con pruebas que respaldaran esas especulaciones.

El comunicado que confirmó el final de la relación

Después de varias semanas marcadas por rumores, versiones cruzadas e idas y vueltas mediáticas, La Joaqui y Luck Ra decidieron despejar las dudas y confirmar oficialmente el final de su historia de amor.

La primera en comunicar la noticia fue la cantante, quien compartió un mensaje en sus historias de Instagram. Minutos más tarde, el artista cordobés publicó exactamente el mismo texto en sus redes sociales, oficializando así la separación luego de dos años de relación.

El hecho de que ambos difundieran un comunicado idéntico reflejó un acuerdo para anunciar públicamente la ruptura y poner fin a las especulaciones que venían instalándose desde hacía varias semanas.

Yanina Latorre aportó una versión distinta sobre el trasfondo de la separación

Pese al comunicado conjunto, Yanina Latorre aseguró contar con información adicional sobre lo ocurrido entre ambos artistas y compartió una serie de publicaciones en sus historias de Instagram.

En una primera instancia escribió: "Tengo data fresca de La Joaqui y Luck Ra".

Posteriormente desarrolló su versión de los hechos mediante varias publicaciones con su habitual formato de fondo negro y letras blancas.

Según afirmó, la decisión de terminar la relación también habría sido tomada por Luck Ra.

Entre los datos que compartió destacó:

"La dejó él".

Luck Ra tiene 25 años y La Joaqui 32.

El cantante se encuentra en Madrid atravesando, según esa versión, su mejor momento profesional.

La Joaqui es madre de dos niñas.

Latorre sostuvo que ambos atravesaban una "diferente sintonía".

Según su relato, Luck Ra comenzó a sentir que no podía con esa vida.

El estado emocional de La Joaqui y los detalles revelados

En otra parte de sus publicaciones, Yanina Latorre aseguró que la cantante estaría atravesando un momento especialmente difícil tras la ruptura.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él", afirmó, al describir el nivel de compromiso que, según su versión, La Joaqui había asumido dentro de la relación.

La panelista también relató que la artista había viajado recientemente a Europa con el objetivo de reencontrarse con Luck Ra.

"Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", expresó.

Con esa afirmación descartó la existencia de una tercera persona como motivo de la separación y atribuyó la decisión a un cambio en las prioridades del cantante.

El viaje posterior a la ruptura y el contraste entre el comunicado y la intimidad

En otra de sus publicaciones, Yanina Latorre reveló cuál habría sido el destino elegido por La Joaqui luego del final de la relación.

Según indicó, la cantante viajó a Costa Rica, país donde reside su madre, para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas.

"Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija", detalló.

Finalmente, la conductora sostuvo que la situación privada entre ambos artistas sería diferente a la imagen de cordialidad transmitida mediante el comunicado conjunto.

"Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros", afirmó.

De esta manera, las declaraciones de Ángel de Brito y las publicaciones de Yanina Latorre sumaron nuevas versiones sobre el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra. Mientras el comunicado difundido por ambos oficializó la separación tras dos años de noviazgo, las distintas intervenciones de figuras del espectáculo aportaron interpretaciones sobre las razones de la ruptura, el estado emocional de los protagonistas y los rumores que continúan circulando en torno a una de las parejas más resonantes del ámbito musical argentino.