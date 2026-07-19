"No lo entenderías": el video de la Orquesta Estable del Colón tocando "Muchachos" antes de la final

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también encontró su espacio en un escenario tradicionalmente asociado a la música clásica. El viernes por la noche, en el Palacio Libertad, la Orquesta Estable del Teatro Colón protagonizó un momento que rápidamente se viralizó al interpretar "Muchachos" al finalizar el concierto programado para esa jornada.

El recital tenía como obra central Carmina Burana, la célebre cantata compuesta por Carl Orff y estrenada en Frankfurt en 1937. Sin embargo, una vez concluida la interpretación de esa pieza, los músicos dejaron de lado el programa previsto para ofrecer un homenaje futbolero cuando faltaban menos de 48 horas para la definición del campeonato mundial.

La escena sorprendió al público presente durante el ensayo, que respondió de inmediato con aplausos, entusiasmo y el acompañamiento de una de las canciones que se convirtió en símbolo de la Selección argentina durante los últimos años.

El cambio de repertorio que despertó la ovación

Luego de finalizar Carmina Burana, la atmósfera del concierto cambió por completo. Con el público ya de pie, comenzaron a sonar las primeras notas de la música popularizada por La Mosca Tse-Tse, esta vez interpretada por los instrumentos de viento y algunas cuerdas de la Orquesta Estable del Colón.

En un primer momento se escucharon tímidas entonaciones de la letra entre los aplausos de los asistentes. La sorpresa dio paso rápidamente al entusiasmo colectivo, mientras la interpretación avanzaba hacia el estribillo. Fue entonces cuando el momento adquirió una dimensión aún mayor.

La participación de los tres coros

Al llegar al estribillo, la interpretación sumó la participación de los tres coros invitados que formaban parte del concierto. Se incorporaron:

El Coro Estable del Teatro Colón.

El Coro de Niños del Teatro Colón.

El Coro Polifónico Nacional.

Con la participación conjunta de los tres elencos, el público acompañó con mayor intensidad la interpretación de la canción.

El estribillo fue cantado de manera completa: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel".

La interpretación cerró una noche inicialmente dedicada a la música clásica con un homenaje al presente futbolístico argentino y a la expectativa generada por la final del Mundial.

Un video que rápidamente llegó a las redes sociales

El momento fue registrado por varios de los asistentes mediante teléfonos celulares. Una de esas grabaciones fue compartida posteriormente en redes sociales por Santiago Oría, cineasta del presidente Javier Milei, quien publicó el video acompañado por un breve mensaje.

En su publicación escribió: "Ayer en el Palacio Libertad después del tremendo concierto de Carmina Burana, se pusieron a tocar MUCHACHOS". Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y multiplicaron su alcance a pocas horas del encuentro decisivo entre Argentina y España.

La reacción del presidente Javier Milei

El video publicado por Santiago Oría fue posteriormente replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X. El mandatario acompañó la publicación con un mensaje que parafraseó una frase asociada desde hace años a un video difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En su publicación expresó: "Argentina... No intentes entenderla... Sentila y te emocionará hasta el punto de amarla tanto que te llevará a la locura..."

El mensaje retoma una expresión vinculada al video institucional difundido años atrás por la AFA, cuya frase "No trates de entenderla, disfrutala" se convirtió con el tiempo en una referencia frecuente dentro de las redes sociales.

Argentina...

No intentes entenderla...

Sentila y te emocionará hasta el punto de amarla tanto que te llevará a la locura... https://t.co/CZqz8PCDsy — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2026

También se expresó el secretario de Cultura

A las repercusiones también se sumó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien destacó el momento vivido durante el concierto.

A través de sus redes sociales escribió: "Gran momento vivimos ayer luego de vivir Carmina Burana en el Palacio Libertad por los elencos estables de la Nación y del Teatro Colón. Argentina, no lo entenderías".

Su publicación mantuvo el mismo tono utilizado en otras reacciones que acompañaron la difusión del video y el entusiasmo generado por la interpretación.