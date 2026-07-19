VIDEO. Así fue el espectáculo de la final del Mundial 2026 y el Himno argentino

La final del Mundial 2026 comenzó mucho antes del pitazo inicial con una imponente ceremonia desarrollada en el MetLife Stadium de Nueva York, donde la expectativa por el histórico enfrentamiento entre Argentina y España estuvo acompañada por un espectáculo artístico de gran magnitud.

La previa del partido definitivo fue concebida como una celebración que reunió música, presentaciones en vivo y un importante despliegue escénico, en una ceremonia organizada para dar inicio al encuentro que definirá quién levantará la Copa del Mundo.

La FIFA preparó un show especialmente diseñado para sintetizar la unión cultural que caracterizó a la competencia, transformando el campo de juego en un escenario donde se combinaron propuestas musicales, efectos visuales y representaciones artísticas antes de la salida de los equipos.

El espectáculo comenzó 90 minutos antes del partido

La ceremonia tuvo su inicio 90 minutos antes del encuentro, cuando el césped del estadio se convirtió en el centro de una impactante puesta en escena.

La FIFA desplegó un espectáculo de gran escala sobre el terreno de juego, concebido especialmente para reflejar el espíritu de integración cultural del torneo. Todo comenzó con un impactante cuadro visual, que marcó el comienzo de una celebración preparada para recibir la final del campeonato.

El despliegue artístico acompañó el clima de expectativa que se vivía en el estadio, mientras miles de espectadores aguardaban el inicio del encuentro entre Argentina y España.

IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee

Uno de los primeros protagonistas de la ceremonia fue el streamer IShowSpeed, quien participó en un segmento especial interpretando la canción "Champions". Posteriormente llegó el turno del artista estadounidense Post Malone, quien subió al escenario para ofrecer una interpretación de su tema "Chrome Heartbreaker", incorporando una nueva propuesta musical al espectáculo preparado para la gran final.

La continuidad del show estuvo a cargo del rapero estadounidense Swae Lee, quien se unió para interpretar "Sunflower".

Su actuación estuvo acompañada por un imponente show de fuegos artificiales, que envolvió al estadio y se convirtió en uno de los momentos visualmente más destacados de toda la ceremonia previa al partido.

La combinación entre música en vivo y efectos especiales reforzó el carácter festivo del evento, en la antesala del encuentro más importante del Mundial.

Los himnos ocuparon un lugar central en la ceremonia

A medida que se acercaba el momento del ingreso de los futbolistas al campo de juego, la ceremonia dio paso a uno de los segmentos más solemnes de la jornada. La cantante norteamericana Jennifer Hudson fue la encargada de interpretar una muy emotiva versión del himno nacional de Estados Unidos, presentación que tuvo lugar pocos minutos antes de la salida de los protagonistas al terreno de juego.

Posteriormente, el cantante británico Robbie Williams, la italiana Laura Pausini y la estadounidense Nicole Scherzinger interpretaron el himno de la FIFA.

"María Becerra":

Porque interpretó el Himno Nacional Argentino antes de la final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/t43SzbhLg2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026

La presentación estuvo acompañada por un grupo que exhibía las banderas de todas las selecciones participantes del Mundial, ofreciendo una imagen que representó el carácter internacional del torneo y la participación de los distintos países que formaron parte de la competencia.

María Becerra el momento más emotivo

El tramo final de la ceremonia tuvo un fuerte componente emocional para la representación argentina. La cantante María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino, en una actuación que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia desarrollada en el MetLife Stadium.

Por su parte, la banda Spanish Brass participó con una versión instrumental, completando el segmento dedicado a los himnos antes del inicio del partido.

Las interpretaciones musicales marcaron el cierre del espectáculo previo al ingreso de los futbolistas y dieron paso al comienzo del encuentro que enfrentará a Argentina y España por el título del Mundial 2026.