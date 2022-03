No tengo nada para esconder: Wanda Nara habló tras los duros mensajes a la China Suárez

El lunes por la noche, comenzaron a aparecer una serie de comentarios y posteos desde el usuario de Wanda Nara que apuntaban, sin filtro, a la China Suárez. Los rumores de un nuevo capítulo del Wanda Gate se hicieron presentes, pero la esposa de Mauro Icardi rompió el silencio y explicó que fue lo que sucedió.

"Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es un gato regalado", fue uno de los mensajes que Wanda habría contestado a una de sus seguidoras. Minutos más tarde, Kenny Palacios, mejor amigo de la empresaria, publicó en sus historias que la cuenta había sido hackeada y que Wanda estaba tratando de recuperarla.

Frente a esto, Wanda subió un video a sus redes sociales donde sostuvo que fue hackeada. "Acá estoy, después de una noche un poco larga. Intentaron hasta las 6, 7 de la mañana, sacarme el perfil. En un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram. No sé si cerraron la cuenta o qué fue lo que pasó", comenzó diciendo.

"El mail de recuperación de cuenta mío no empieza con W. Empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail. Es el mail de una amiga mía, porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails. Y el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco porque mi amiga está de vacaciones", continuó.

"Además, hace un tiempo, a mi mejor amiga le hackeraron su Instagram y ahora creo que todo tiene que ver. Y yo estoy tratando de recuperar mi Twitter", apuntó Wanda.

Sobre lo sucedido, detalló: "Ayer me desbloquearon a gente que tenía gente bloqueada. Hicieron chiquilinadas. Yo me enteré por Kennys. Ahí me di cuenta. Y cuando quise entrar se me había cerrado mi Instagram y me decía que no existía. Todo lo veía desde la cuenta de Kennys".

Asimismo dio su opinión sobre los mensajes que apuntaba contra la China Suaréz. "Todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie. Pude hablar las cosas, aclarar y dar la cara", argumentó.

"No me escondo. Nunca me escondí de nada ni de nadie. No hice nada malo nunca. Me manejo diferente en algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con algunas cosas. Yo tengo una manera de ver las cosas y las mantengo”, finalizó Wanda.