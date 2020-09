Oriana Sabatini se hizo vegetariana y les pidió un favor a todos sus seguidores

Fue noticia hace dos meses después de que revelera, a través de un video casero de Instagram, que padeció trastornos alimenticios durante toda una década. El poderoso mensaje de Oriana Sabatini fue celebrado por millones de mujeres alrededor del mundo y replicado por muchas celebridades y colegas. “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. No vengo a darles ninguna lección pero si te puedo ayudar, buenísimo”, compartía la referente teen.

Hoy la joven volvió al centro de la escena al tomar una decisión acerca de su alimentación en la que además involucró a sus seguidores. La actriz y cantante contó que después de barajar la idea durante bastante tiempo, y siempre con la voluntad de hacerlo, se hizo finalmente vegetariana.

“Hace mucho que estaba con ganas de volverme vegetariana pero nunca sentía que era el momento de mi vida para hacerlo. Hoy creo que estoy en un lugar donde tengo bastantes herramientas (no todas) para empezar”, asumió Sabatini que a partir de ahora dejará de comer carne, productos de origen animal y sustancias producidas por animales.

Además, la artista que actualmente vive en Turín junto a su pareja Paulo Dybala, le pidió a sus followers que contribuyeran con material para instruirse. Me encantaría que me puedan recomendar libros, documentales y sobre todo buenas páginas Apps o perfiles de Instagram con recetas copadas y fáciles para hacer”, escribía Oriana agradeciendo de antemano la ayuda.

Cinco años atrás, la ex Aliados ya coqueteaba con el tema aunque no tan comprometida y desde el humor. “Quiero ser vegana pero me lo estaría impidiendo la Nutella. Y las Oreo”, tuiteaba en 2015.

A pesar de esta nueva decisión que la mantiene entusiasmada, esta semana no es la mejor para Oriana tras conocerse que toda su familia, Catherine, Ova y su hermana Tiziana, incluyendo a su abuela Beatriz Garófalo que está actualmente internada, dieron positivo en COVID-19.

“A finales de la semana pasada comencé a tener síntomas, que no pensé que podía ser COVID-19 porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza. Pero lo que me llamó la atención fue que el viernes a la tarde, después de la radio, tuve fiebre. También me dolía el cuerpo. Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que mi familia”, anunciaba la mamá de Oriana y detallaba: “Estamos todos bien con los síntomas normales algo de fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, sensaciones raras en la boca. Me ausenté de las redes porque los primeros días son bastante fuertes. Ya estoy mejorando. Ya no tengo fiebre y mi familia recién la está transitando”.