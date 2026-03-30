Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron la primera salida con Gia

A casi un mes de la llegada de Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala volvieron a conmover a sus seguidores con una serie de imágenes que retrataron la primera salida familiar junto a su hija. La publicación, difundida en la cuenta de Instagram del futbolista, sorprendió por el tono íntimo y por la calidez de una escena que ambos eligieron compartir bajo una frase tan simple como elocuente: "Un domingo diferente".

El posteo apareció en el perfil del jugador de la Roma, donde reúne más de 56 millones de seguidores, y rápidamente captó la atención por mostrar una nueva etapa en la vida de la pareja. La secuencia consistió en un carrusel de ocho fotos, con una primera imagen que condensó el espíritu de la publicación: una postal familiar al sol, con la pequeña Gia en brazos, en una escena de cercanía y serenidad.

Como ya había ocurrido en publicaciones anteriores desde el nacimiento de la beba, el rostro de la niña permaneció cubierto, esta vez oculto detrás de la manta con la que la sostenían, preservando así la intimidad de la recién nacida.

Una salida familiar con guiños al fútbol y al cine

El resto de las imágenes amplió la narrativa de ese domingo especial. En la selección de fotos aparecieron guiños futbolísticos, en sintonía con la vida profesional de Dybala, y también una presencia destacada en la premier de El drama, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

La combinación entre la escena doméstica y esos momentos públicos reforzó el carácter singular de la jornada: no se trató solo de una salida más, sino de una experiencia atravesada por la novedad de compartirla con la nueva integrante de la familia.

Gia, a casi un mes de su nacimiento

La publicación adquiere una dimensión todavía más emotiva al producirse a casi un mes del nacimiento de Gia, la primera hija de la pareja, cuyo nacimiento ya había sido presentado en redes con otro mensaje cargado de ternura.

Desde entonces, cada nueva aparición pública de la beba se convirtió en un acontecimiento para los seguidores de ambos, atentos a cada señal de esta nueva etapa familiar que transitan entre Italia, la agenda deportiva del futbolista y la actividad artística y digital de Sabatini.

El primer Día del Padre de Dybala

La publicación del domingo también dialoga con otro momento reciente de fuerte impacto emocional: el primer Día del Padre de Paulo Dybala.

En Italia, esa celebración tuvo lugar el 19 de marzo, y en el marco de esa fecha especial fue Oriana quien eligió dedicarle un mensaje íntimo al futbolista. A través de una historia, compartió una foto en la que se veía a Dybala con Gia en brazos y escribió: "Feliz Día para vos, mi vida".

Ese gesto ya había anticipado el tono con el que ambos decidieron mostrar esta nueva etapa: imágenes cuidadas, escenas familiares y mensajes breves, pero cargados de significado.