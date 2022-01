Oriana Sabatini se platinó las cejas

Es una de las it girls argentinas más populares en las redes y siempre marca tendencia. Oriana Sabatini no se queda afuera de ningún capricho de la moda, y no solo cuando hablamos de vestuario. En materia beauty, la novia de Paulo Dybala también está al tanto de todos los nuevos fenómenos que irrumpen y ahora se sumó al de las cejas decoloradas, que empezó a asomarse tímidamente en el 2021 y este año promete arrasa.

Con maquillaje sutil a base de máscara de pestañas y labios rosa claro, posó para la cámara y lució también su nuevo hairstyle: se cortó las puntas y se oscureció aún más el pelo, que llevó peinado con ondas.

La publicación del peluquero se llenó de miles de likes y la misma Oriana pasó por la sección de comentarios y le escribió “Love you” al autor de su nuevo look.