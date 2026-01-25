Pampita revive el espíritu de Baywatch desde el Caribe mexicano: todas las fotos

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a marcar tendencia desde el Caribe mexicano, donde pasa sus vacaciones de verano y celebró recientemente su cumpleaños número 48. En un escenario de playas de arena blanca y aguas turquesas, la conductora y modelo protagonizó una producción fotográfica inspirada en Baywatch, la emblemática serie de los años noventa que se convirtió en un ícono de la cultura pop a nivel mundial.

Fiel a una tradición que sostiene desde hace años, Pampita eligió un destino paradisíaco para festejar su cumpleaños, rodeada de familiares y amigos íntimos. El pasado 17 de enero, la celebración tuvo lugar en Costa Mujeres, una exclusiva zona del Caribe mexicano, donde la modelo se encuentra alojada en un complejo hotelero del que además es embajadora. Allí, entre actividades recreativas, descanso y encuentros sociales, también aprovechó para desplegar su faceta profesional frente a cámara.

La producción que compartió en redes sociales remite de manera directa al universo visual de Baywatch, la serie creada por Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann, protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, entre otras figuras. Con un bikini de estampado geométrico, gafas de sol y accesorios asociados al mundo de los guardavidas, Pampita recreó una estética atlética y desenfadada que rápidamente fue celebrada por sus más de ocho millones de seguidores.

Las imágenes fueron tomadas en distintos sectores de la playa de Costa Mujeres y muestran a la conductora en poses naturales y dinámicas. En una de las fotografías, aparece sonriente y relajada cerca de la orilla, con el cabello suelto movido por el viento y un primer plano que transmite frescura y espontaneidad. En otra toma, se la ve subiendo una escalera de madera, con el horizonte marino como telón de fondo y una sensación de inmensidad que refuerza el clima de libertad y vacaciones.

Como no podía faltar en una producción con esta inspiración, uno de los elementos centrales fue la clásica boya roja, símbolo inconfundible de los salvavidas y del imaginario de Baywatch. El uso de luz natural, junto al contraste entre el mar, el cielo despejado y los tonos grisáceos de la arena, permitió resaltar los colores del vestuario y potenciar la estética veraniega de la escena.

Esta producción se inscribe en una tendencia cada vez más frecuente entre celebridades: la reinterpretación de íconos televisivos y culturales de décadas pasadas. A través de guiños visuales y referencias reconocibles, estas propuestas buscan conectar con distintas generaciones, apelando a la nostalgia y resignificando clásicos de la cultura popular. En este caso, el universo californiano de Baywatch fue adaptado al entorno del Caribe mexicano, aportando un nuevo giro visual al concepto original.

Más allá del trabajo, la estadía de Pampita en México estuvo marcada por los festejos de su cumpleaños, que se extendieron durante varios días. La celebración principal reunió a 24 personas de su círculo más cercano, en un evento íntimo y cuidado hasta el último detalle. Entre los invitados estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa, además de amigas como Puli de María —quien asistió con su hijo—, Barbie Simons y su maquilladora de confianza, Estefanía Novillo.

La celebración se desarrolló al aire libre, sobre la arena y frente al mar. La ambientación incluyó una larga mesa con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales y velas dispuestas en recipientes de vidrio. Una estructura triangular de madera con telas traslúcidas enmarcó el espacio, mientras luces colgantes cruzaban el cielo, aportando un clima cálido y sofisticado. Al fondo, se distinguía el resort y un sector especialmente destinado al DJ, que acompañó la velada.

De esta manera, Pampita continúa combinando descanso, celebraciones personales y compromisos profesionales, consolidando una imagen que une glamour, cercanía y vigencia, incluso en pleno verano y desde uno de los destinos más exclusivos del Caribe.

