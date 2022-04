Paola Krum negó tener un romance con Benjamín Vicuña: "La que se le acerca, sale espantada"

Muchos especularon con la posibilidad de que Benjamín Vicuña y Paola Krum tengan un romance. Sin embargo, los protagonistas de El Primero de Nosotros (Telefe) afirmaron que su relación no trasciende la ficción. Incluso, ella fue un poco más lejos y dijo que la fama de su colega suele espantar a las mujeres.

Luego de que sus escenas apasionadas encendieran la versión de un affaire, ambos dejaron el claro que su vínculo es puramente laboral. Incluso, a pesar de que tienen un trato excelente, no habrían vuelto a comunicarse tras las grabaciones de la novela.

“La que se acerca a Benjamín, sale espantada. Pobre, Benja, que es tan divino. Es un encanto y fue un placer laburar con él, pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo”, sostuvo la actriz en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Una de las escenas entre Benjamín Vicuña y Paola Krum, que alimentó la versión de un romance. (Foto: Instagram / primerodenosotrosok)

Ante esa frase, la conductora del ciclo remarcó que la exposición del actor chileno a veces puede generar rechazo. Una afirmación con la que estuvo de acuerdo la entrevistada. “Sí, salimos corriendo. Pero lo quiero un montón. No tengo ningún vínculo. Entonces, cuando salió el rumor, me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz. Yo estoy con Iván Espeche”, comentó Krum.

Por su parte, Vicuña aclaró que solo es un bueno compañero de Paola Krum y que no atraviesa ninguna crisis con Eli Sulichin -como había trascendido hace algunos días-. Además, en diálogo con Intrusos (América), ya había dicho que no le sorprende que los televidentes esperen que una historia de amor traspase la pantalla.

Paola Krum habló sobre su noviazgo con Iván Espeche, el hombre con el que se dio una segunda oportunidad

Después de su relación con Joaquín Furriel, con quien tuvo a su hija Eloísa, Paola Krum volvió a reencontrarse con un viejo amor. Se trata de Iván Espeche, quien había sido su novio cuando tenía 21 años.

“En ese momento yo estaba fascinada con él y hubo un desencuentro. Se terminó. Igual, él siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, le contó Krum a Dlugi. Y completó: “A él le quedó algo pendiente y empezó a llamarme. Entonces, empezamos a vernos y acá estamos”.

Paola Krum y Benjamín Vicuña posan durante las grabaciones de "El primero de nosotros". (Foto: Instagram / paola_krum)

La actriz había dicho en declaraciones previas que vive esta segunda oportunidad como un “tesoro de la vida”. Espeche es actor, cantante y locutor. Fue justamente su voz una de las cosas que enamoró a Paola.