Preocupación por la salud de Luis Brandoni: quedó internado tras sufrir un accidente doméstico

La salud de Luis Brandoni, uno de los actores más emblemáticos del teatro argentino, genera preocupación tras la suspensión momentánea de las funciones de su obra "¿Quién es quién?". Según informó el productor teatral Carlos Rottemberg, Brandoni, de 86 años, se encuentra internado luego de sufrir un accidente doméstico en su hogar.

La confusión inicial en los medios sobre un posible ACV fue desmentida por Rottemberg:

"No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción", aclaró el productor.

El accidente ocurrió el sábado pasado y motivó la observación médica para su evaluación y recuperación en un sanatorio.

Rottemberg enfatizó que la internación responde a la caída y no a ninguna otra complicación neurológica, corrigiendo así la información errónea difundida previamente.

El productor remarcó la necesidad de unos días de tiempo para la recuperación, sin detallar un pronóstico definitivo, pero transmitiendo tranquilidad sobre la situación inmediata del actor.

Funciones suspendidas: un doble motivo

Las funciones de "¿Quién es quién?" estaban suspendidas desde el viernes pasado, pero este hecho no estaba directamente relacionado con la internación de Brandoni. Según Rottemberg:

La suspensión inicial se debió a un problema de salud de la actriz Soledad Sylveira, coprotagonista de la obra junto a Brandoni.

La actriz presentó una dolencia que requirió reposo, aunque el productor aclaró que "ya está en la casa y se está reponiendo muy bien".

De esta manera, el calendario teatral quedó afectado por dos factores distintos, aunque se consolidaron en un mismo período: la caída de Brandoni y la dolencia de Sylveira.

Expectativa sobre el regreso a escena

Aún sin una fecha oficial definitiva, las funciones podrían retomarse esta semana, con un regreso tentativo el miércoles, según la planificación sugerida por Rottemberg. Este retorno dependerá de la evaluación médica de Brandoni y la recuperación de Sylveira, con el objetivo de mantener la calidad artística que caracteriza a la producción.

El productor teatral hizo un esfuerzo por transmitir calma tanto al público como a los colegas de la industria, destacando que ambos protagonistas están recibiendo el cuidado necesario para su recuperación.

Contexto de la obra y la trayectoria de los protagonistas

"¿Quién es quién?" es actualmente una de las propuestas teatrales más destacadas, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Sylveira, figuras de larga trayectoria en el teatro argentino. La suspensión temporal de funciones marca un paréntesis que pone en relieve la importancia del bienestar físico de los artistas mayores, un tema sensible en la agenda cultural local.

El episodio subraya cómo la fragilidad vinculada a la edad y los imprevistos de la vida cotidiana pueden impactar directamente en la industria del espectáculo, alterando calendarios y generando preocupación entre el público y los profesionales del sector.