Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro

En medio del revuelo mediático que se desató por versiones de una supuesta infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a España, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y fijar postura públicamente.

La actriz fue consultada por Intrusos, donde Paula Varela le preguntó de manera directa por el impacto que tuvieron las versiones que circularon sobre chats, audios y un presunto beso entre Castro y una joven extranjera.

Ante eso, Siciliani fue clara: "Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo".

Las especulaciones comenzaron luego de que trascendiera el nombre de Sarah Borrell, quien relató que conoció al actor en un restaurante mientras trabajaba y que el primer beso se dio en ese contexto.

A partir de ese testimonio, panelistas de espectáculos reconstruyeron supuestos mensajes y audios que habrían sido intercambiados durante la estadía de Castro en Madrid, alimentando la polémica.

Lejos de profundizar en el tema o entrar en detalles sobre su intimidad, Siciliani eligió bajar el tono y marcar un límite.

La revelación de la danesa señalada como la tercera en discordia

Sarah contó que el primer encuentro con Castro fue casual "en un brunch mientras trabajaba de mesera". La joven de 28 años agregó: "El primer día hablamos un poco y unos días después volvió. Yo me acordaba porque uno se acuerda de él. Recuerdo que se sentó afuera, lo que era raro porque hacía frío, pidió un jugo verde y empezamos a charlar".

La actriz danesa, que vive en España, admitió que le llamó la atención que Castro fuera actor: "Yo soy bailarina y actriz, entonces me pareció interesante conocer a alguien de ese mundillo".

"Él desde el primer día me miró mucho. No soy tonta y noto cuando un hombre quiere algo más", marcó Borrell, quien describió con sorpresa la actitud del argentino.

Cuando le preguntaron por qué no intercambiaron redes sociales, Sarah fue tajante: "Yo no estaba muy interesada al principio y por eso no le pedí nada. Pero después sí comencé a pedirle por WhatsApp sus redes, pero no me las compartía. En mi generación siempre pedimos el Instagram y él no me lo pasaba. Eso se me hacía raro. De hecho, había algo en mí que me decía que algo no cuadraba".

"También me llamaba la atención que fuera tan directo, que me invitara a su piso, pero eso tal vez es porque yo soy danesa y los latinos son un poco más mandados", comentó.



