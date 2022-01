Qué fue de la vida de "Amigacho", el personaje que nació en Crónica TV

El reconocido personaje surgido de la televisión afrontó varias penurias tras su golpe de popularidad. Fue acusado de estafa y tuvo que mendigar dinero.

Amigacho fue un personaje mediático que se hizo popular desde que apareció por Crónica TV con su particular forma de expresarse marcando permanentemente la 'ch'. La fama de la celebridad naciente llegó a tal punto que pudo grabar algunas escenas con Nicolás Cabré en la serie 'Los únicos'.

Sin embargo, tras el golpe de fama, Fernando Camara –Amigacho- tuvo un derrotero que lo condujo a situaciones extremas: fue denunciado por estafa, tuvo que volver al anonimato y debió ganarse la vida como pudo. Así, pidió dinero en la calle y vendió estampitas en el subte de Buenos Aires hasta que consiguió su actual oficio.

Según lo relata, su debacle arrancó en el 2016 cuando un amigo de toda la vida lo acusó de haberle robado. La víctima de esa supuesta estafa aseguró en su momento: “Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi mamá murió hace poco, no tengo un peso, me arreglo solo y como puedo. Nadie me ayuda. Soy discapacitado. Lo llamé muchas veces y él nunca me atendió. Me prometió 12.500 pesos que iba a traerme y no vino”.

Cuando las cámaras de TV lo encontraron, Amigacho ya no era el mismo de antes. Se había hecho algunas cirugías estéticas, sacándose, al menos, 10 años. “Me operé, me levanté y me afiné un cachitito la nariz. Me operé porque no estaba conforme con mi cara y un mal cirujano me había hecho un desastre”, explicó.

Ahora se dedica a arreglar televisores, equipos de audio y pasa VHS a DVD, según lo relató Crónica. “Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores...”, contó y su situación actual terminó por viralizarse en las redes sociales.