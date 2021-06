Qué protagonistas de Pasión de Gavilanes confirmaron su participación en la segunda temporada

A 17 años del último capítulo de Pasión de Gavilanes, Telemundo calienta motores para grabar la segunda temporada. Esto es gracias a los fanáticos, que todo este tiempo insistieron para volver a ver a los hermanos Reyes y a las Elizondo.

Luego de todo el misterio que hubo en torno a la renovación del elenco, se conoció que la idea es que sus protagonistas originales formen parte de la trama. ¡Y tres de ellos ya aceptaron!

El primero en manifestar su felicidad es Jorge Cao, que interpretó al abuelo Don Martín “Se lo agradecemos a estos cientos de miles de fans. Pasión de gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años y sigue con una vigencia extraordinaria. Nuestro público nos ha pedido”, exclamó sonriente en un vivo de Instagram.

Y luego, agregó: “Estoy seguro de que el maestro Julio Jiménez -el creador del culebrón-, uno de los grandes escritores de telenovelas de América Latina, tiene un arsenal de sorpresas para que ese público que ha esperado tanto tiempo pueda disfrutar, porque es mucha la responsabilidad. Cuando uno hace un proyecto de esa envergadura que ha tenido un éxito, uno siente que tiene una responsabilidad muy grande con el público porque la gente es muy exigente y me parece que es maravilloso que sea exigente porque son merecedores de lo mejor que uno pueda entregar”.

Jorge Cao junto a Danna García, su nieta en la ficción. (Foto: archivo).

Días después, fue Natasha Klauss quien dio por hecho que volverá a ponerse en la piel de Sarita. Aunque se limitó a dar detalles, para no tener problemas con la productora. “Todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos y esto es una primicia, porque no he hablado nada de esto al aire. Estamos en ese proceso, no puedo hablar mucho porque hay muchas cosas que se tienen que cerrar”, expresó en sus redes.

Ahora fue Mario Cimarro el que, a pesar de haber tenido una pésima relación con Telemundo, reconoció que su Juan Reyes conquistará de nuevo a las fans. Aseguró que ya dejó en el pasado el conflicto legal y que afortunadamente aquellos que le hicieron daño ya no se encuentran trabajando en la cadena de televisión.

“Telemundo hoy en día no tiene esa gente ahí, esa gente puede estar ahí tratando de fastidiar y tratando de lastimar porque están fuera de la jugada, así son los enemigos. El Telemundo de hoy en día está liderado por gente visionaria como Marcos Santana, gente con una visión increíble”, remarcó, dejando en evidencia que la relación cambió rotundamente.

Mario Cimarro volverá a ser Juan Reyes. (Foto: archivo).

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes comenzará con un brutal crimen. A 25 del casamiento de Franco y Sarita, todas las parejas tuvieron hijos y uno de ellos estará involucrado en un asesinato. Allí comenzarán las pesadillas para los Reyes y las Elizondo, que volverán a la pantalla en el 2022.