Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity

Tras dos semanas sin galas de miércoles, Telefe tuvo este lunes su gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que tuvo una despedida inesperada.

La clásica gala de eliminación fue suspendida el pasado miércoles por coincidir con Nochebuena, por lo que la última salida había sido el lunes pasado, cuando Momi Giardina dejó el reality.

Luego del parate, este domingo fue el turno de la última chance, en la Chino Leunis logró subirse al balcón, y este lunes se volvieron a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara para conocer al nuevo eliminado.

Los concursantes en peligro eran Marixa Balli, Ian Lucas, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Turco Husaín y Sofía Gonet.

Luego de lo que fue una competencia con mucha tensión, la definición fue entre Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez. Finalmente, la periodista deportiva resultó eliminada.

Lejos de una despedida fría, Sofi recibió elogios unánimes. "Sos una gran profesional, todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos la excepción", le dijo Donato. Betular destacó su evolución dentro del certamen y Martitegui fue contundente: "Vos ganaste y la gente ganó porque te conoció". Wanda Nara, por su parte, subrayó que el programa permitió mostrar una faceta distinta de la periodista, más allá del rol habitual frente a las cámaras deportivas.

Visiblemente emocionada, Sofi agradeció a la producción, al jurado y a sus compañeros. "Para mí fue todo ganancia. Vengo del palo del periodismo, donde el protagonista es el otro, y acá me tocó estar de este lado. Fue un aprendizaje constante", expresó. También definió su paso por el reality como "un viaje de egresados", en referencia al vínculo que construyó con el resto de los participantes.

Con su salida, MasterChef Celebrity Argentina continúa su marcha con nuevos desafíos por delante, la inminente llegada del repechaje y el debut de Yanina Latorre en reemplazo de Maxi López. Mientras tanto, la eliminación de Sofi Martínez marca el primer golpe fuerte del año en las cocinas más famosas del país y confirma, una vez más, que en el reality nada está garantizado hasta el último segundo.