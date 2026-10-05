Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con contaminación directa

La temporada 2026 de MasterChef Celebrity, emitida por la pantalla de Telefe, vivió su primera gala de delantales negros con un desenlace que marcó el tono de exigencia para el resto del certamen. En una velada caracterizada por la alta tensión y la emotividad, el reconocido humorista Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la competencia.

El desafío central de la noche exigió a los participantes la recreación de un plato emblemático: la milanesa con hueso y fideos negros, la misma preparación con la que Ian Lucas se consagró campeón en la edición anterior del programa. Para acompañar la evaluación y guiar a los concursantes, el exganador visitó el estudio y compartió la jornada junto al cuerpo de jurados.

La propuesta gastronómica de la gala requería que los famosos elaboraran su propia versión de una milanesa utilizando un corte de carne con hueso, la cual debía ser servida con una guarnición y un dip. Tras la degustación, el desempeño de los participantes dividió al estudio en tres grupos claramente diferenciados según el nivel de sus entregas.

El desempeño de los participantes y el veredicto del jurado

En el primer grupo de la noche se ubicaron Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, quienes presentaron los cuatro mejores platos de la velada. Esta actuación destacada les garantizó asegurar su lugar en la competencia sin experimentar mayores contratiempos.

Por su parte, un segundo grupo compuesto por Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rosello logró cumplir con la consigna sin llegar a sobresalir. Pese a no integrar la nómina de los mejores, el jurado determinó que sus preparaciones alcanzaban el estándar mínimo para continuar en el programa. Al momento de convocarlos al frente, el pastelero Damián Betular les indicó: "Piensen en que pueden mejorar, pero vale, nos vemos en la próxima semana".

La definición del certamen se concentró finalmente en el tercer grupo, integrado por Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner, responsables de las propuestas peor valoradas de la cita. El chef Germán Martitegui fue el encargado de comunicar la gravedad de la situación al señalar: "No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche".

La "Mila Clown"

El plato presentado por Pachu Peña recibió la devolución más extensa y dura de la jornada. El comediante bautizó su preparación bajo el nombre de "Mila Clown", consistiendo en una milanesa decorada con la forma de una cara de payaso que, según sus propias palabras, buscaba representar su propio ser. Aunque el aspecto visual inicial fue recibido con simpatía, la revisión detallada de los jueces derivó en severas observaciones técnicas.

En primer lugar, los chefs detectaron un pedazo de film plástico adherido a la carne durante el proceso de elaboración. Damián Betular calificó de inmediato el hallazgo como un caso de "contaminación física". Ante esto, el exintegrante de Peligro sin codificar argumentó haber retirado el envoltorio de forma completa, reconociendo que un fragmento pudo haber quedado atrapado "entre tanto martilleo" al golpear el corte.

A este inconveniente se sumó la presencia de grasa sin cocinar en la preparación. Damián Betular advirtió que gran parte de lo que parecía queso derretido en la superficie era en verdad grasa cruda, señalando: "No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor", un diagnóstico que fue compartido entre risas por Germán Martitegui.

La guarnición tampoco obtuvo una valoración favorable. El participante acompañó la carne con un puré rústico a base de manteca, nuez moscada, leche y crema, el cual decidió no tamizar. Al probarlo, Betular sentenció: "El puré no tiene nada, Pachu, es papa hervida pisada", agregando sobre la inconsistencia del plato: "Es muy engañoso el plato, porque estéticamente decís 'guau', y cuando lo probás, no es 'guau'".

La evaluación general alcanzó su punto más crítico con las palabras de Germán Martitegui, quien afirmó: "Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más". A su vez, la jurado Maru Botana sintetizó el momento expresando: "Noche complicada, Pachu".

La despedida

Tras un debate calificado como complejo por los evaluadores al tratarse del inicio del ciclo, Germán Martitegui anunció la resolución final: "El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña". El chef añadió además una reflexión sobre su paso por el programa: "Te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener".

Posteriormente, Damián Betular consultó al participante sobre su experiencia semanal en el ciclo, a lo que el humorista respondió: "La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien". Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de regresar en una eventual instancia de repechaje, el comediante contestó de manera afirmativa.

Por su parte, Maru Botana expresó su emotividad ante la partida del concursante manifestando: "Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje". En el momento de la retirada, Pachu Peña pronunció su habitual frase de cabecera: "Recuerden, un día sin risas es un día perdido". Tras dejar su delantal sobre la estación de trabajo, el participante abandonó el estudio entre lágrimas mientras recibía el aplauso de sus compañeros.