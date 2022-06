Quién es Villano Antillano, la artista transfemenina que colaboró con BZRP y causa furor

En el contexto del Mes del Orgullo LGBT+ el aclamado productor argentino Bizarrap publicó, este 8 de junio, su más reciente hit en colaboración con Villano Antillano, la primera artista no binaria transfemenina que participa en las ya mundialmente conocidas Music Sessions.

Un día antes del lanzamiento de la BZRP Mussic Sessions #51, el productor compartió un video en su perfil de Instagram en el cual se muestra que instaló una cabina en las calles de Madrid para que algunas personas pudieran escuchar su nuevo éxito de manera inédita. Las reacciones vistas en dicho video anticiparon la gran calidad musical y lírica de su colaboración con Villano Antillano.

Tan solo algunas horas después de su publicación, el video de la sesión publicado en el canal de Youtube de Bizarrap ya superó los dos millones y medio de visitas.

Reivindicación de la comunidad LGBT+ en la música urbana

Reinaldo Santiago Pacheco, nombre de pila de la artista, nació en Bayamón, Puerto Rico. La mayoría de sus canciones las ha firmado bajo dicho nombre, con excepción de esta última colaboración con BZRP, en cuyos créditos aparece como Villana Santiago Pacheco. Se identifica como una persona no binaria transfemenina y ha referido en diversas entrevistas que sus pronombres son ella/elle.

A pesar de su (aún) breve trayectoria musical, en todas sus composiciones ha demostrado que en la música ve un espacio de liberación y reivindicación en el que hay lugar para la lucha y la protesta, pero los convencionalismos y tapujos no tienen cabida alguna.

En una entrevista con Rapetón, publicada en 2021, la boricua explicó que la música siempre estuvo presente en su vida. "Crecer en una casa latina caribeña es bien particular porque la música siempre está. Todo es música y eso se queda", comentó la artista. Como primeros referentes musicales, menciona a artistas latinoamericanos como Rubén Blades y Gustavo Cerati.

Al hablar de su identidad de género, Villano Antillano aseguró que nunca se consideró gay porque, desde su perspectiva, es algo muy "blanco y norteamericano" que implica el acceso a ciertos recursos que en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica no existen. Por otro lado, expresó que utiliza el término "maricón" porque, para ella, tiene un sentido reivindicatorio. "Pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas", manifestó.

Bastan sólo algunos segundos de cualquiera de sus canciones para darse cuenta de que su proyecto musical es una clara declaración de lucha contra las violencias y el abandono que, históricamente, ha vivido la comunidad LGBT+.

Liberación sexual, reapropiación de los discursos transfóbicos y el empoderamiento son algunos de los temas más recurrentes en las letras que esta artista que, sin duda, ha cimentado las bases de una sólida trayectoria en la música urbana.

A nivel rítmico, la gran mayoría de sus canciones presumen potentes y agresivas bases de rap y trap (como en Vocales y Vendetta), aunque también ha colaborado en composiciones con toques de reguetón y electrónica (hebilla y la propia BZRP Music Sessions #51).

Al hablar de su incursión en la música urbana, Villano Antillano ha referido que ella no escogió al rap, sino que el rap la escogió a ella. Específicamente ha expresado su admiración por las exponentes femeninas. "No me sentía representada con lo que decían los hombres, pero cuando escuchaba a Ivy Queen o a La Sista, como que me llegaba", compartió en la entrevista con Rapetón.

Sumado a sus sencillos individuales y al EP Tiranía, Villano Antillano ha colaborado con otras jóvenes promesas latinoamericanas como Paopao, Aria Vega, Ana Macho y La Gabi, confirmando una vez más que el futuro de la música urbana está en manos de las mujeres.

"Nosotras venimos como en una ola. Si no soy yo es la que viene, si no soy yo la que sube, va a ser otra. Es un fuego que no se apaga, esa lucha y ese deseo de cambiar las cosas, aunque me cueste la vida, es algo que se lleva muy adentro", comentó la puertorriqueña al hablar de la lucha que promueven las artistas latinas y quienes se reconocen como parte de la comunidad LGBT+ por construir una sociedad que sí les represente.