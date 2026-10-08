Robertito Funes Ugarte reveló detalles de su difícil situación laboral y encendió las alarmas: "En un limbo"

El periodista Roberto Funes Ugarte se mostró molesto por la modificación en su contrato -y el de sus pares- en el canal Telefe y apuntó: "Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada".

En su programa de streaming, el comunicador apuntó: "Hace un mes, me avisaron que iba a pasar del estatus de empleado en blanco a facturar". También, indicó que le dijeron que él era "el último talento que quedaba por facturar". Así que repreguntó: "Ok ¿Cómo arreglamos, cómo hacemos?".

En tanto, las autoridades del canal le "explicaron cómo sería el contrato que debía firmar", sin embargo, algo no "cerraba": "¿Cómo me piden que pase a facturar cuando fui empleado en blanco durante ocho, casi nueve años?".

"Le pasa a todo el mundo, no sólo a mí. Hasta el momento seguimos en conversación y por eso soy bastante cauto y me gustaría que se solucione pronto para poder contarles cómo terminó el cuento", añadió el conductor.

Según la acusación pública de Funes Ugarte, la situación se gesta desde hace un mes aproximadamente y lo describió como un contexto "poco feliz" y añadió: "Soy empleado de una empresa donde hice años de aportes en blanco con un recibo de sueldo. Lo consideraba una tranquilidad en el Telefe que yo conocí".

"Tiene que haber un reconocimiento económico y, hasta el momento, estamos en conversaciones con las personas que deben hacerse cargo de la situación. Estoy en un limbo y tengo que arreglarlo con abogados. Me piden que pase a facturar sin llevarme ningún peso extra, nada", cerró.