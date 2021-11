Rompió el silencio: Mauro Icardi confirmó su romance con la China Suárez

Preocupados por los últimos detalles que dio en Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11), Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28) llamaron por teléfono a Yanina Latorre (52). Y en una charla de casi dos horas le dieron muchas explicaciones sobre el affaire que él tuvo con la China Suárez (29).

Lo que puntualmente inquietaba al delantero del PSG era saber quién le había contado a la panelista cómo fue el encuentro que tuvo con la ex Casi Ángeles en un hotel de París. Por lo que así, adelante de su mujer, terminó confirmando que se vio con la actriz en la capital francesa.

"Él sospechaba que había sido Wanda quien me botoneó todo y por eso me llamaron juntos", explicó Latorre, y comenzó a relatar cómo fue la conversación que mantuvo con la pareja.

"Arranqué hablando del petisero (el hombre que, según ella, le brindó información exclusiva del encuentro entre el futbolista y la actriz), querían saber quién era, y les mostré, sin vender el nombre, los mensajes, porque él estaba convencido de que había sido Wanda", explicó la panelista.

Entonces, Yanina contó que la empresaria le pasó el teléfono a su marido y este le dijo: "Yo ya le expliqué a Wanda que esto tiene que terminar, que la única manera que tenemos de acomodar la familia es que nos callemos".

Dicho esto, la angelita volvió a decir que la información que ella recibió no le llegó por Wanda, sino por el peón de cuadrilla que la contactó desde París y ella se negó a traicionar y dar su nombre en diálogo con Icardi.

"Yo cometí un sólo error en la data que di ayer (por el lunes). Dije que la habitación estaba a nombre de Facu Llorente, quien sería el cómplice de Mauro, y él me dijo que es verdad, que él había reservado esa habitación a nombre del polista, pero sin avisarle", detalló Latorre.



Además, según la panelista, el deportista le confirmó a haber estado en esa habitación con la actriz. "Me dijo que es verdad: 'Yo le regalé la remera rosa (del PSG)'; y me dijo: 'Si esto no te lo pasó Wanda, te lo pasó la China'", aseguró Yanina.

Clarin