Se casó Dua Lipa: por qué un escritor argentino fue crucial en esta historia de amor

En una industria donde las relaciones suelen surgir en estrenos cinematográficos, ceremonias de premiación, eventos exclusivos o encuentros vinculados al mundo del espectáculo, la historia entre Dua Lipa y Callum Turner tuvo un origen muy diferente. En lugar de comenzar en un escenario asociado a la fama, el punto de conexión entre ambos apareció a través de una obra literaria.

La novela Trust (Confianza), escrita por el argentino Hernán Díaz, se convirtió en el inesperado elemento que acercó a los dos artistas y que, con el tiempo, terminó ocupando un lugar especial dentro de su historia personal.

La propia cantante fue quien compartió detalles sobre aquella coincidencia que considera significativa. Durante una entrevista con British Vogue, recordó el momento en el que descubrió que ambos estaban leyendo la misma obra.

"Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 1000% destinados a estar juntos", expresó Dua Lipa al referirse a aquella experiencia que fortaleció el vínculo entre ambos.

El libro que cambió una historia personal

La relación entre la cantante británica y el actor no comenzó directamente a partir de esa coincidencia literaria. Según trascendió, ambos fueron presentados inicialmente en el restaurante The River Café por la reconocida chef Ruth Rogers.

Sin embargo, la conexión definitiva se produjo tiempo después. Un año más tarde, durante una cena en Los Ángeles, descubrieron que ambos estaban leyendo Trust, una coincidencia que llamó la atención de los dos y que permitió encontrar un terreno común más allá de sus respectivas carreras artísticas.

Ese hallazgo no solo reveló intereses culturales compartidos, sino que también contribuyó a profundizar la relación. A partir de entonces, la pareja comenzó a mostrarse unida en distintos eventos internacionales y viajes alrededor del mundo.

Además de la notoriedad alcanzada en sus respectivas profesiones, ambos comparten un marcado interés por la literatura, el arte y la cultura, aspectos que quedaron reflejados en aquella conversación que tuvo como protagonista a la novela de Hernán Díaz.

¿De qué trata "Trust"?

Publicada en 2022, Trust se convirtió rápidamente en una de las obras literarias más destacadas de los últimos años. La novela aborda temas vinculados al poder, la riqueza y la construcción de la verdad en la Nueva York de comienzos del siglo XX. A lo largo de su desarrollo, la obra explora quién posee el control sobre los relatos que terminan consolidándose como versiones oficiales de los acontecimientos.

Uno de los aspectos más destacados del libro es su estructura narrativa, construida a partir de cuatro partes independientes que presentan diferentes perspectivas sobre los mismos hechos.

La obra está compuesta por:

Una novela ficticia escrita por un autor imaginario llamado Harold Vanner sobre el magnate financiero Benjamin Rask y su esposa Helen.

Las memorias del propio Benjamin Rask, quien intenta corregir la versión presentada en la novela anterior.

El relato de una joven escritora contratada para colaborar en la redacción de esas memorias.

El diario íntimo de Helen Rask, que aporta una mirada más personal y compleja de la historia.

A través de esta construcción, Hernán Díaz desarrolla un juego narrativo que cuestiona la confiabilidad de los relatos históricos y examina la influencia del dinero, el poder y el género en la elaboración de la verdad.

Un reconocimiento que trascendió fronteras

Desde su publicación, la novela recibió una amplia valoración internacional y acumuló importantes reconocimientos dentro del ámbito literario. Entre las principales distinciones obtenidas por la obra figuran:

Finalista del Booker Prize en 2022.

en 2022. Ganadora del Premio Pulitzer de Ficción en 2023.

Estos reconocimientos consolidaron a Hernán Díaz como una de las voces más relevantes de la narrativa contemporánea. El escritor, nacido en Argentina y radicado en Nueva York, también es autor de la novela A lo lejos, otra de las obras que forman parte de su trayectoria literaria.

La admiración de Dua Lipa por la obra de Hernán Díaz

La importancia de Trust en la vida de Dua Lipa no se limita únicamente a haber sido el libro que la acercó a Callum Turner.

La cantante también manifestó públicamente su interés por la novela y la incluyó entre sus recomendaciones culturales dentro de su plataforma Service95. Su vínculo con la obra llegó incluso más lejos. En el marco de ese interés, entrevistó al propio Hernán Díaz para conversar acerca de los temas centrales que atraviesan el libro.

Durante ese intercambio abordaron cuestiones relacionadas con:

El poder.

La riqueza.

La ficción.

La construcción de los relatos históricos.

Ese acercamiento refleja la valoración que la artista tiene por la novela y por las reflexiones que propone sobre la sociedad y la manera en que se construyen las narrativas que terminan prevaleciendo con el paso del tiempo.

El inesperado "cupido literario"

Lo que comenzó como una coincidencia de lectura terminó adquiriendo un significado especial para una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.

Para Dua Lipa y Callum Turner, Trust no fue solamente una novela reconocida por la crítica y premiada internacionalmente. También se transformó en el punto de encuentro que reveló afinidades compartidas y fortaleció una conexión que más tarde derivó en una relación sentimental.

De esta manera, la obra de Hernán Díaz trascendió el ámbito estrictamente literario para convertirse en un inesperado protagonista de una historia de amor que encontró en los libros un lenguaje común y en una novela argentina el puente que unió dos mundos provenientes de la música y la actuación.