Juana Viale contó qué fue lo primero que hizo Mirtha Legrand tras recibir el alta médica

Mirtha Legrand atraviesa una nueva etapa de recuperación después de haber recibido el alta médica del Sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante 18 días por una neumopatía. La noticia sobre su evolución fue compartida por su nieta, Juana Viale, quien este sábado abrió su programa con detalles sobre el estado de ánimo de la histórica conductora y contó qué fue lo primero que hizo después de abandonar la clínica.

"Mi abuela ya está en su casa, está recontenta", expresó Juana al comenzar el programa. Sus palabras transmitieron la alegría por el regreso de la diva a su hogar, luego de varias semanas de internación y de un proceso de recuperación que incluyó controles médicos y rehabilitación.

Pero, además de confirmar que Mirtha ya se encuentra en su casa, la conductora relató una anécdota que reflejó las ganas de su abuela de volver a disfrutar de sus actividades habituales. Según contó, después de salir del sanatorio, la actriz y conductora se subió a un automóvil junto a su nieto, Nacho Viale, para dar una vuelta.

La salida, sin embargo, pareció quedarle demasiado corta a la diva. Cuando terminó el recorrido, Mirtha preguntó: "¿Tan cortita la vuelta?". La reacción dio pie a una propuesta que sorprendió por su alcance: quería viajar hasta Mar del Plata.

"Hasta Mar del Plata se quería ir", reveló Juana, al describir el particular plan que su abuela había sugerido apenas dejó el establecimiento médico. La anécdota se convirtió en el centro del mensaje que la conductora compartió públicamente sobre la recuperación de Mirtha, quien ya se encuentra nuevamente en su casa.

El mensaje de Juana Viale y la alegría por el regreso a casa

Durante su intervención, Juana también le dedicó unas palabras afectuosas a su abuela y manifestó su felicidad por verla nuevamente en su hogar. "Te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz de que estés en tu casa rompiendo las que como se debe, abuelita. Muy bien. Te quiero", expresó al finalizar su mensaje.

La conductora compartió así una actualización sobre la recuperación de Mirtha, con especial énfasis en su estado de ánimo después del alta. La referencia a la salida en automóvil y al deseo de llegar hasta Mar del Plata aportó un detalle de la vida cotidiana de la diva tras abandonar la clínica.

El regreso a casa se produjo después de una internación prolongada, durante la cual el equipo médico siguió su evolución y comunicó novedades sobre el tratamiento. La recuperación continúa siendo un proceso que requiere cuidados, aunque el alta permitió que Mirtha dejara el sanatorio y retomara su vida en el ámbito familiar.

Dieciocho días de internación por una neumopatía

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes, después de permanecer 18 días internada por una neumopatía. La información fue confirmada a TN por Héctor Vidal Rivas, asesor y amigo de la conductora, quien indicó que la diva abandonó el Sanatorio Mater Dei a las 17 horas.

La conductora había ingresado al establecimiento médico el viernes 18 de septiembre, después de experimentar un malestar que encendió las alarmas y motivó su internación. A partir de ese momento, permaneció bajo atención médica hasta que se dispuso su alta.

El episodio se produjo después de otros problemas de salud registrados durante el período anterior. A principios del mes pasado, Mirtha había permanecido una semana hospitalizada por un cuadro de bronquitis. Días después, volvió a quedar internada para recibir un mayor control de su estado de salud.

La sucesión de estas situaciones médicas mantuvo la atención sobre su evolución, hasta que finalmente se confirmó que podía dejar el Sanatorio Mater Dei y continuar su recuperación fuera del establecimiento.

El último parte médico

Antes de que se anunciara el alta, el lunes se había difundido el último parte médico sobre el estado de salud de la conductora. El informe indicaba que Mirtha continuaba progresando en su rehabilitación kinesiológica. "Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica", señalaba el comunicado, que daba cuenta de la evolución del tratamiento durante los días de internación.

La rehabilitación formó parte del proceso previo al alta, que se concretó al día siguiente. Desde entonces, Mirtha regresó a su casa, donde continúa la etapa de recuperación posterior a la internación.

La información difundida no aporta detalles adicionales sobre la duración del tratamiento ni sobre las indicaciones médicas que debe seguir en esta nueva etapa. Sin embargo, el último parte había destacado los avances en la rehabilitación, mientras que Juana confirmó posteriormente que su abuela se encontraba contenta por haber regresado a su hogar.

Qué es una neumopatía, el cuadro que atravesó la conductora

La neumopatía es un término utilizado en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. No identifica una patología específica ni significa necesariamente que la persona tenga neumonía.

El diccionario de la Real Academia Española define la neumopatía como "una enfermedad de los pulmones". Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que entre las enfermedades pulmonares se encuentran el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Por lo tanto, la denominación utilizada para describir el cuadro que motivó la internación de Mirtha es un término general y no permite establecer, por sí solo, cuál fue la enfermedad pulmonar específica que atravesó.

En el caso de la conductora, la información difundida señala que permaneció internada durante 18 días y que, antes de recibir el alta, continuaba avanzando en su rehabilitación kinesiológica. No se brindaron precisiones adicionales sobre las características particulares de la neumopatía.