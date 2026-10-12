Jesica Cirio fue mamá por segunda vez: cuál es el nombre que eligieron

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez este domingo , con el nacimiento de su hijo junto a Nicolás Trombino. Según trascendió, el parto tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, donde la modelo recibió al nuevo integrante de la familia. La información se conoció a través de Ángel de Brito, quien confirmó la noticia en sus redes sociales y aportó los primeros detalles sobre el nacimiento.

De acuerdo con lo difundido por el periodista, el parto se realizó mediante una cesárea y el bebé pesó tres kilos. Estos fueron los principales datos que circularon tras la llegada del niño, en una jornada que marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Cirio.

Otro de los aspectos que despertó interés fue el nombre elegido para el recién nacido. Según la información que trascendió, el bebé se llamaría Kimi, una denominación a la que se le atribuyen los significados de "noble" y "príncipe". Sin embargo, hasta el momento de la difusión de la noticia, la modelo no había realizado una confirmación oficial sobre el nombre.

Por ese motivo, aunque Kimi comenzó a circular como la identidad elegida para el hijo de la pareja, el dato todavía permanecía sujeto a una comunicación directa de Cirio. La información disponible se centró, por ahora, en el nacimiento, la modalidad del parto, el peso del bebé y el nombre que habría seleccionado la familia.

Nicolás Trombino mantiene un perfil bajo

La llegada del bebé también puso la atención sobre Nicolás Trombino, pareja de la modelo y padre del recién nacido. De acuerdo con los datos difundidos, Trombino vive en Puerto Madero y se caracteriza por mantener un perfil bajo, una particularidad que contrasta con la exposición pública que acompañó distintas etapas de la vida sentimental de Cirio.

Según trascendió, el empresario cuenta con una muy buena posición económica. Su actividad principal está vinculada al comercio mayorista, un rubro en el que desarrolla su trayectoria como fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar que comenzó a funcionar en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires.

La información sobre su perfil empresarial permite conocer una faceta de Trombino alejada de la exposición mediática. Su actividad está relacionada con el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores, con una estructura orientada a brindar soluciones para las necesidades de esos sectores.

En ese marco, su vida profesional aparece como uno de los aspectos centrales de su perfil público. La empresa familiar constituye el principal espacio desde el que desarrolla su actividad, mientras que su presencia personal se mantiene, según lo informado, alejada de una exposición constante.

Los negocios de Trombino

Trombino es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una firma familiar que nació en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la descripción de la compañía, su objetivo es ofrecer soluciones reales para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.

La empresa cuenta con una estructura logística y operativa que también forma parte de la información difundida sobre su actividad. En su perfil de LinkedIn, Trombino destaca las dimensiones del depósito y la organización interna de los procesos de trabajo.

Entre los datos que identifica sobre la infraestructura de la compañía se encuentran:

Más de 15.000 metros cuadrados de depósito.

Una logística interna destinada al funcionamiento de las operaciones.

Procesos optimizados para el desarrollo de la actividad mayorista.

Una orientación al abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.

Estos elementos describen la dimensión operativa de la firma y el perfil empresarial de su director. La actividad de OLTI se vincula con una necesidad concreta del circuito comercial: facilitar el abastecimiento de distintos tipos de clientes a través de una estructura mayorista.

Además de su faceta como empresario, Trombino manifiesta interés por el deporte y el entrenamiento, actividades que forman parte de sus preferencias personales. De esta manera, la información disponible sobre él combina su desempeño al frente de la compañía familiar con intereses vinculados al cuidado físico y la actividad deportiva.

La búsqueda de mayor privacidad

Según lo que trascendió, el perfil discreto de Trombino habría sido uno de los aspectos que llamaron la atención de Cirio luego de sus relaciones anteriores, que tuvieron una fuerte exposición pública y terminaron envueltas en escándalos. Entre esos antecedentes se mencionan sus vínculos con Martín Insaurralde y con Elías Piccirillo, este último señalado en la información difundida como condenado. Ambas relaciones quedaron asociadas a episodios que tuvieron repercusión mediática y que contrastan con el bajo perfil que, de acuerdo con lo informado, caracteriza a su actual pareja.

En ese contexto, la relación con Trombino aparece vinculada a una dinámica de mayor reserva sobre la vida privada. No obstante, la información disponible no detalla declaraciones directas de Cirio acerca de los motivos por los que eligió a su actual pareja ni permite atribuirle expresiones que no hayan sido difundidas.

El contraste entre la exposición de sus relaciones anteriores y el perfil discreto de Trombino constituye, por lo tanto, un elemento presente en la información que rodea a la pareja. A ello se suma la actividad empresarial del hombre, cuyo recorrido está ligado a una compañía familiar creada hace más de dos décadas.