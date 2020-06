Sol Pérez criticó a Romina Malaspina por su look en Canal 26

Romina Malaspina, la ex integrante de Gran Hermano de la edición 2015, fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas por lucir un top transparente para conducir el noticiero de Canal 26.

La modelo e influencer, tal como se define en su perfil de Instagram, dejó traslucir sus pezones en el programa del martes por la noche y generó un gran revuelo entre los espectadores que hablaron del gran cambio físico y de una "cosificación de la figura de la mujer en el noticiero".

Desde que comenzó a trabajar en el canal, su participación generó mucho revuelo en redes: por un lado, están quienes cuestionan su capacidad para el lugar que ocupa frente a las cámaras, y por el otro, sus vestimentas también fueron motivo de debate.

En el informativo que comparte con Celeste Muriega y Diego Codini, lució un top dorado con transparencias del que todos hablaron en la red del pajarito.

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás ? Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Ante una nueva comparación con su compañera de canal, Sol Pérez se cansó y expresó su furia. "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", escribió en Twitter.

No conforme, decidió seguir con las aclaraciones. "Dejen de querer llamarme 'gato' por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años que trabajo en el medio. Gracias a Dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos".

Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos ? Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Según publicó revista Gente, Romina Malaspina se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. Además aumentó el tamaño de sus pechos en más de una ocasión y refinó su cintura.

“Todos tenemos pequeñas manías y yo la verdad que soy partidaria de que cada cual mejore lo que quiera y pueda”, afirmó en su momento, cuando se realizó los primeros retoques.