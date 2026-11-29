El cantante Nahuel Pennisi se casó este sábado con Mayra Deleo en la parroquia San Juan Bosco, ubicada en San Miguel de Tucumán. La celebración reunió a familiares y allegados de la pareja, en una jornada que tuvo como protagonista no solo el enlace matrimonial, sino también una escena cargada de emoción que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Uno de los momentos más significativos se produjo cuando el músico tomó su guitarra y, frente al altar, interpretó el Ave María. La canción sorprendió a los presentes y convirtió la ceremonia en una experiencia especialmente emotiva para los novios y sus invitados. Según las imágenes difundidas posteriormente, la interpretación provocó lágrimas en Mayra y despertó un aplauso entre quienes acompañaban a la pareja.

La celebración religiosa fue presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien estuvo a cargo de la ceremonia en la que Pennisi y Deleo formalizaron su unión. La participación musical del artista, en ese contexto, le otorgó a la boda un instante particular: el cantante utilizó su propia voz y su guitarra para expresar sus sentimientos frente a su esposa y a las personas que compartieron con ellos ese día.

El video de la boda comenzó a circular en las redes

La escena de Pennisi interpretando el Ave María no tardó en trascender el ámbito de la iglesia. El video comenzó a difundirse a partir de una publicación realizada por Observa 360 en la red social X, que acreditó el material a la cuenta de Instagram @gastonloko22.

En las imágenes se observa al artista durante la ceremonia religiosa en la parroquia tucumana, guitarra en mano, mientras interpreta la canción frente al altar. La reacción de Mayra, visiblemente emocionada, y el aplauso de los invitados fueron algunos de los detalles que acompañaron la difusión del registro.

La repercusión de ese momento estuvo vinculada tanto a la sorpresa de los presentes como al significado personal que tuvo la elección de la canción. En una celebración que marcó una nueva etapa para la pareja, Pennisi protagonizó una intervención musical que combinó su faceta artística con una expresión íntima de afecto hacia su esposa.

Nahuel Pennisi y May Deleo dieron el sí en una ceremonia religiosa en la parroquia San Juan Bosco, en Tucumán. Uno de los momentos más especiales se vivió frente al altar, cuando el cantante interpretó el Ave María, emocionó hasta las lágrimas a su flamante esposa https://t.co/ZLWNiQZ2bF — Esta Pasando Esto (@okestapasando) November 29, 2026

Una historia de amor que comenzó en Tucumán en 2017

El casamiento tuvo un significado especial porque Tucumán ocupa un lugar central en la historia de la pareja. Allí comenzó el vínculo entre Pennisi y Deleo, durante 2017, cuando el cantante realizó uno de sus primeros viajes a la provincia para presentarse en festivales.

En aquel momento, Mayra trabajaba en una productora familiar y fue quien acompañó al músico durante distintas entrevistas y compromisos de prensa. Ese contacto laboral permitió que ambos se conocieran y comenzaran a construir una relación que, con el paso del tiempo, se transformaría en una historia de vida compartida.

Pennisi recordó en una entrevista que la primera conversación entre ellos se prolongó más de lo previsto. También contó que Mayra no era una seguidora fanática de su carrera. Antes de conocerlo, había leído rápidamente una gacetilla y escuchado algunos de sus discos para contar con referencias sobre el artista al que debía acompañar en sus actividades.

Esa circunstancia, según relató el propio cantante, fue parte de lo que hizo especial aquel primer encuentro. La naturalidad con la que se relacionaron, sin que ella llegara al encuentro desde una admiración previa o un conocimiento profundo de su trayectoria, quedó como uno de los recuerdos que Pennisi compartió al reconstruir los comienzos de la relación.

La invitación a tomar mate a las tres de la mañana

Entre las anécdotas de los primeros momentos del vínculo, el músico también recordó una invitación poco convencional. En aquella etapa inicial, le propuso a Mayra encontrarse para tomar mate en el Parque 9 de Julio, a las tres de la mañana.

La cita no llegó a concretarse en ese momento, pero el contacto entre ambos continuó. Aquella propuesta quedó como parte de los recuerdos de una relación que empezó durante una visita laboral y que fue creciendo con el paso del tiempo.

A partir de entonces, Pennisi y Deleo fueron construyendo una vida en común. La relación se consolidó, formaron una familia y tuvieron dos hijos: Mateo y Alma. Mayra, además, pasó a desempeñarse como mánager del cantante, por lo que el vínculo entre ambos también se extendió al ámbito profesional.

De esta manera, la historia de la pareja fue atravesando distintas etapas: desde aquel primer encuentro en Tucumán y las conversaciones que se extendieron más de lo previsto, hasta la formación de una familia y el acompañamiento cotidiano de la carrera artística del músico.