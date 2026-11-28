El cantante Tiago PZK reveló que planea convertirse en padre junto a La Joaqui durante 2027 y contó que ya conversó con su pareja sobre la posibilidad de agrandar la familia: "Quiero que sea un varón"

"Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón. Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo", manifestó.

En ese sentido, en una entrevista con el streamer y youtuber Gabino Silva, explicó qué aspectos de su pareja lo conquistaron: "Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran. Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap".

En línea, recordó: "Yo vivía en un kiosco en ese momento. Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande, dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella".

El músico también reconoció que el comienzo de la relación estuvo rodeado de cuestionamientos: "Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar. Pero tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado".

En otro tramo de la entrevista, explicó que anteriormente había intentado construir relaciones con personas ajenas al ambiente artístico: "Es difícil que entiendan tu vida, es difícil que entiendan tus horarios", señaló y ejemplificó que puede permanecer en el estudio de grabación desde las 22 hasta las 9 del día siguiente.

"Yo con ella -Joaqui- hablo el mismo idioma en todo sentido", aseguró y agregó: "Ella tiene una historia muy parecida a la de mi familia. Es una piba muy fuerte. Yo la amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con ella".