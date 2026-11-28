Diego Peretti se refirió públicamente a la denuncia penal que involucra a Hernán Casciari por presunta estafa en la producción de la película *La muerte de un comediante*. Luego de que su nombre fuera incorporado a la presentación judicial, el actor publicó un extenso descargo en sus redes sociales para explicar cuál fue su participación en el proyecto y precisar en qué momento intervino la productora Orsai Audiovisual.



En una publicación de Instagram, Peretti reconstruyó el origen de la película y señaló que la iniciativa comenzó entre 2015 y 2016, cuando Javier Beltramino lo convocó para realizar una producción independiente basada en una idea suya.



"Con esa idea empezamos a desarrollar el proyecto", escribió el actor al comienzo de su mensaje.



Respecto de la participación de Casciari, explicó que fue convocado junto con Christian Basilis para trabajar exclusivamente en el guion. Según detalló, ambos entregaron el texto el 15 de junio de 2017, fecha en la que también fue registrado.



"Desde entonces y hasta 2022 no volví a tener relación alguna con Hernán Casciari ni con la comunidad Orsai", sostuvo.



Cómo se incorporó Orsai a la producción



Peretti indicó que, durante los años siguientes, él y Beltramino intentaron conseguir financiamiento de manera independiente y por fuera de Orsai, aunque no lograron reunir los recursos necesarios.



En ese contexto, se refirió a una entrevista que concedió al diario Clarín en 2017 y que, según dijo, habría dado lugar a que se ampliara la denuncia en su contra. Aclaró que, cuando afirmó ser productor de la película, se refería a aquella primera etapa, en la que ambos impulsaban el proyecto.



La búsqueda de financiamiento se interrumpió con la llegada de la pandemia. Recién durante el primer cuatrimestre de 2022, según su relato, Casciari volvió a contactarlo en representación de Orsai Audiovisual para proponer que la productora asumiera integralmente el proyecto, con su propio equipo y sistema de financiamiento.



El actor señaló que una de las condiciones establecidas fue que él y Beltramino se limitaran a las tareas artísticas. Por ese motivo, firmaron contratos como directores con honorarios fijos. Además, afirmó que la reescritura del guion y su trabajo como actor los realizó ad honorem.



El descargo sobre el manejo del dinero



Uno de los puntos centrales de la publicación fue la aclaración sobre el aspecto financiero de la producción. Peretti aseguró que, desde que Orsai Audiovisual quedó a cargo, ni él ni Beltramino participaron de la recaudación, el presupuesto o los gastos de la película.



"Desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, nunca intervenimos en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película, ni tuvimos acceso a esa información", afirmó.



Finalmente, sostuvo que ambos cumplieron con sus compromisos profesionales en tiempo y forma y expresó su orgullo por el resultado de la película, además de agradecer a quienes confiaron en el proyecto.



La publicación se conoció en medio de la denuncia penal contra Casciari, en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas con la producción de *La muerte de un comediante*. Las afirmaciones de Peretti corresponden a su versión sobre el desarrollo del proyecto y su intervención en él.