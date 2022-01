Te ganaste un enemigo: el cruce de Joaquín Levinton y Malena Guinzburg en MasterChef Celebrity

A los participantes de la tercera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) no les gustó que el jurado decidiera que Malena Guinzburg se sume al certamen en la mitad de la competencia. Mientras algunos disimulan su enojo, Joaquín Levinton blanqueó su deseo de que la “nueva” pague derecho de piso. Y esa actitud no le gustó nada a la humorista, que decidió empezar a jugar fuerte ante el rechazo del resto de los concursantes.

El malestar se volvió evidente este martes cuando la actriz tuvo una actitud con la que le declaró la guerra al líder de Turf. ¿Qué hizo? El jurado le dijo que debía armar su plato a partir de diez ingredientes que tenían otros de sus compañeros y ella directamente le sacó cinco productos al músico. Lo peor de todo es que le quitó un pescado que se perfilaba como el protagonista de su presentación.

A la hora de explicar su ensañamiento, Male fue muy sincera y argumentó: “Él dijo que todavía no se había encariñado conmigo, así que no tenía nada que perder”. Al escucharla, Levinton acotó a pura ironía: “Y vas bárbaro para que me encariñe”. Y agregó: “Se ve que junta rencor”.

Notando el fastidio que tenía el músico, Mica Viciconte se acercó y le dijo que se tranquilizara porque iba a tener revancha. “Me sorprende que ella juegue tan fuerte de entrada, porque te ganas enemigos y todavía somos muchos”, analizó la pareja de Fabián Cubero.

Durante la devolución que le hizo el jurado a Malena Guinzburg, el músico intervino en más de una oportunidad y acusó a la humorista de ser mala compañera. “Se cuelga de mis tetas”, gritó y generó risas entre todos los presentes.

Luego, cuando llegó su turno de pasar al frente, la falta de ingredientes sorprendentemente terminó beneficiándolo. “Lo que llegó acá me gustó”, le dijo Damián Betular. Y, ante esos elogios, de manera un poco socarrona, Malena Guinzburg lo felicitó: “Me alegro mucho de que te haya ido muy bien”.

Inmediatamente, metiendo un poco de cizaña, Santiago del Moro le dijo al artista: “Viste, se alegra Malena”. Al escucharlo, Levinton se hizo el desentendido: “¿Qué Malena? ¿Cuál es?”. Y agregó: “Yo le hubiese sacado unos pocos ingredientes a cada uno para no joder a nadie. Es mi manera de ser, en serio”.

Al final de este cruce, el autor de “Pasos al costado” fue muy claro con su rival: “Te ganaste un enemigo poderoso”. Incluso, tuvo una actitud que generó controversia en las redes: no quiso saludarla cuando regresó a su estación después de las palabras de los chefs.